Lucas Núñez llega al Eibar cedido por el Valencia

Eibar (Guipúzcoa), 26 jul (EFE).- El Eibar ha anunciado este domingo su cuarta incorporación para la próxima temporada, el centrocampista Lucas Núñez, cedido por el Valencia para reforzar la medular del conjunto armero en la temporada 2026-27.

En un comunicado emitido por la entidad vasca, el jugador alicantino de 20 años "aportará su polivalencia y llegada".

Nacido en Alicante el 18 de marzo de 2006, se formó futbolísticamente en la cantera alicantina y llegó al Valencia en categoría alevín con once años. Tras ocho temporadas en la residencia de jugadores de Paterna, el centrocampista ha escalado todas las categorías de la Academia Mestalla y se consolidó como una de las piezas emergentes en las categorías inferiores del club.

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En la pasada temporada 2025-26, fue un elemento clave en el Valencia Mestalla (2.ª RFEF) con el que disputó 27 partidos como titular y acumuló 1.828 minutos de juego.

Lucas Núñez, que debutó con la primera plantilla en la Copa del Rey, ha sido reclamado ocasionalmente por el primer equipo con el que ha realizado sesiones de entrenamiento y ha sido convocado en varias ocasiones para partidos de LaLiga.

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Su versatilidad en el centro del campo es "uno de sus principales atributos", dado que le permite desempeñarse tanto de mediapunta como de centrocampista defensivo.

También destaca por su buen desplazamiento de balón, golpea con ambas piernas y aporta capacidad de llegada.

Ahora llega cedido al Eibar hasta final de temporada buscando minutos en un proyecto que le ofrece "la competencia que necesita para seguir desarrollándose". EFE.

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lrb/apa