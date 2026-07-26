Los incendios causan cortes en 37 tramos de carreteras de Madrid, Ávila, Toledo y otras

Madrid, 26 jul (EFE).- Los incendios forestales mantienen este domingo por la mañana cortados al tráfico al menos 37 tramos de carretera en Madrid, Ávila, Toledo, Castellón, Guadalajara, Huelva y Teruel, según datos facilitados a las 8:00 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Comunidad de Madrid.

Según la Comunidad de Madrid, en la región hay 12 carreteras afectadas, con 8 tramos cortados en ambos sentidos y 4 tramos con corte en un único sentido de circulación. En total, son más de 100 kilómetros de la red regional permanecen afectados.

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La Dirección General de Carreteras de la Comunidad mantiene desplegado un dispositivo formado por 34 profesionales y 10 furgones, además de distintos puntos de vigilancia en las carreteras afectadas, según el Gobierno regional..

- M-507, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado, cortada en ambos sentidos.

- M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo, cortada en ambos sentidos.

- M-501, entre los kilómetros 40 y 62,4, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias, cortada en ambos sentidos.

-M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, cortada en ambos sentidos.

-M-512, entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, cortada en ambos sentidos; y entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda, cortada en sentido ascendente.

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-M-531, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, cortada en ambos sentidos.

-M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda, cortada en ambos sentidos.

-M-533, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600, cortada en sentido ascendente.

-M-521, entre los kilómetros 23 y 29, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela, cortada en sentido descendente.

-M-855, desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501, cortada en sentido ascendente.

-M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela, cortada en ambos sentidos.

-M-510, entre Valdemorillo y Chapinería, cortada desde el kilómetro 20 en sentido ascendente y desde Chapinería en sentido descendente.

En otras provincias afectadas por este incendio de la Sierra Oeste de Madrid, la Dirección General de Tráfico, informa que a las 8.00 horas permanecen cerradas al tráfico en la provincia de Ávila y Toledo las siguientes carreteras:

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-AV-502 durante 19 kilómetros entre Navalperal de Pinares y Cebreros, y en ambos sentidos entre los kilómetros 19 y 31 entre Cebreros y La Atalaya

-AV-503 entre el kilómetros 25 y el 39, entre San Bartolomé de Pinares y Cebreros.

-AV-504 seis kilómetros en el tramo entre Cebreros y Poblado de Burguillo.

-AV-512 durante seis kilómetros en la vía que une Cebreros y El Tiemblo.

-AV-562 catorce kilómetros en sentido creciente Cebreros a El Quexigal.

-AV-901 nueve kilómetros en ambos sentidos de Burgohondo a Villanueva de Ávila.

-AV-902, del 0 al kilómetro 6, de Burgohondo a El Quejigo, y del kilómetro 8 al 21, entre Navaluenga y La Rinconada

-AV-904 en ambos sentidos en dos kilómetros de La Atalaya a Cerro Guisando.

-CL-501 desde el kilómetro 34 al 11 de Casavieja a Santa María del Tiétar (Madrid).

-CM 5002, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 16, entre El Real de San Vicente y Kiem, en sentido ascendente.

-CM 5006, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 25, en ambos sentidos entre Marrupe y La Iglesuela del Tietar.

-CM 5053, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 5, en ambos sentidos en La Iglesuela del Tietar.

-CM 5100, en Toledo, entre el kilómetro 14 y el 31, en ambos sentidos, entre San Román de los Montes y El Buen Suceso.

-CM 543, en Toledo, entre el kilómetro 0 y el 9, en ambos sentidos, entre Escalona y Paredes de Escalona.

-TO 1364, entre el kilómetro 0 y el 16, en sentido creciente entre Nombela y Castillo de Bayuela.

-TO 1368, entre el kilómetro 0 y el 6, en ambos sentidos, entre Castillo de Bayuela y San Román de los Montes.

-TO 1375, entre el kilómetro 0 y el 15, en ambos sentidos, entre El Real de San Vicente y Navamorcuende.

-TO 1385, entre el kilómetro 0 y el 3, en sentido creciente, entre Almendral de la Cañada y Sartajada.

-TO 1560, entre el kilómetro 0 y el 6, en ambos sentidos, en Almorox.

-CM 5001, entre el kilómetro 11 y el 34, en ambos sentidos, entre El Cornicabral e Higuera de las Dueñas.

-N 403, del kilómetro 68 al 100, en ambos sentidos, entre Parque Romillo y Las Cruceras.

También hay cortes por el fuego en Teruel en la A-1702, en Ejulve; y en la TE-V-8101 de Castellote a Dos Torres de Mercader.

Además, están afectados tramos en Castellón, en la CV-223 entre Nules y Eslida; en Huelva, la A-475 entre Villanueva de las Cruces y Tharsis; en Guadalajara, la GU-147, de Aldeanueva de Atienza a Condemios de Arriba, y la GU-151, de Aldeanueva de Atienza a Arroyo de las Fraguas. EFE

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