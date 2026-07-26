Los desalojados por el incendio de Ejulve pueden volver a casa al darse por estabilizado

Zaragoza, 26 jul (EFE).- El incendio de Ejulve (Teruel) se ha dado este domingo por estabilizado tras afectar a unas 3.000 hectáreas y las 175 personas desalojadas de cinco municipios ya pueden volver a sus domicilios.

La decisión se han adoptado en una reunión a primera hora de los responsables del Puesto de Mando Avanzado con los alcaldes de los municipios afectados -Cuevas de Cañart, las pedanías de Castellote de Ladruñán y Dos Torres de Mercader y los barrios de El Higueral y La Algecira-, ha informado el Gobierno de Aragón.

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Además, las carreteras locales y autonómicas que permanecían cortadas se han reabierto al tráfico, aunque desde la dirección de extinción se pide a la población que evite circular por caminos y pistas forestales ubicadas dentro del perímetro del incendio para no entorpecer las labores de extinción y evitar accidentes con la maquinaria pesada y las autobombas que permanecen en la zona.

El operativo de extinción continúa trabajando con medios aéreos y terrestres del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) con apoyo de los bomberos de la Diputación de Teruel.

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Las situación favorable en este incendio permitió ayer rebajar la emergencia a Situación Operativa 1, Nivel 1 y desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias y los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para poder destinarlos a otros incendios graves que están teniendo lugar en España.

El operativo en Ejulve trabajará durante la jornada en el refresco de los puntos calientes y en la vigilancia y extinción de las reproducciones que se puedan registrar.

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En concreto, permanecen en la zona ocho cuadrillas con seis autobombas de Infoar, dos nodrizas y una autobomba de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel y agentes de protección de la naturaleza y personal técnico de dirección de extinción y del Puesto de Mando Avanzado. EFE