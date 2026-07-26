Levantan las medidas de evacuación y confinamiento en todos los pueblos de Guadalajara

Toledo, 26 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que este domingo se levantará la evacuación y el confinamiento en los municipios que aún estaban afectados por estas medidas debido al incendio de La Mierla (Guadalajara), después de que en los últimos días se haya ido ordenando el regreso de los desalojados de forma escalonada.

"Aunque todavía vamos a seguir pendientes de poder culminar la extinción total en el incendio, hoy ya vamos a ordenar la vuelta de toda la gente que quiera a sus casas, a sus núcleos de población, y a levantar los confinamientos", ha asegurado García-Page.

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De esta manera, ya no quedarían pueblos evacuados, ni carreteras cortadas por este incendio. Además, este lunes se restablecerá el transporte regular y el transporte sensible a la demanda.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha considerado que se trata de una medida "realmente optimista y esperanzadora en el momento que estamos viviendo en toda España".

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Este cambio, ha proseguido García-Page, "nos lleva a poder desplazar también equipos", tanto unidades terrestres como unidades aéreas, así como maquinaria pesada, "a los grandes incendios que se están acumulando muy cerca de nosotros, al lado precisamente de la provincia de Toledo", en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León.

El presidente regional ha destacado que éste es "un esfuerzo que tenemos que compartir entre todos. Nos ayudamos mucho, nos han ayudado mucho también en Guadalajara y nosotros vamos a dar todo lo que podamos", ha concluido. EFE

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