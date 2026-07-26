Las labores por el incendio de Ávila, centradas de noche en defender los pueblos evacuados

Valladolid, 26 jul (EFE).- Las labores para sofocar el fuego que permanece activo en la provincia de Ávila se centraron durante la pasada noche en defender los municipios evacuados la jornada del sábado, han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

El fuego ha continuado avanzando en el horario nocturno aunque sin abarcar mucho más terreno, han precisado dichas fuentes.

El incendio de la provincia abulense ha quemado, por el momento, al menos entre 13.000 y 15.000 hectáreas, según datos del Ministerio del Interior.

Las últimas cifras del Ministerio para la Transición Ecológica indican que los incendios de Madrid y Ávila abarcan un perímetro superior a los 200 kilómetros, afectando a unas 45.000 hectáreas, de las cuales 21.000 corresponderían a la provincia abulense, con un perímetro de 112 kilómetros.

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Otros cinco pueblos más se sumaron ayer sábado a los siete ya evacuados en el Alto Tiétar, en Ávila. EFE

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