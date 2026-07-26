La UIMP inviste este lunes a Peridis doctor honoris causa en Santander

Santander, 26 jul (EFE).- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander investirá este lunes al dibujante y escritor José María Pérez González 'Peridis' como doctor honoris causa, en el arranque de una semana en la que contará con la presencia del presidente del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), José Félix Tezanos, y de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

La laudatio en la investidura del nuevo doctor honoris causa correrá a cargo de la catedrática de Historia Antigua y vicerrectora de Coordinación y Comunicación de la Universidad de Cantabria, Mar Marcos Sánchez, según ha informado la UIMP en un comunicado.

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Este lunes se celebrará también el encuentro 'Sexo, género y poder. Tendencias, identidades y patrones erótico-sexuales y vitales en las sociedades del siglo XXI', en el que está prevista la presencia del presidente del CIS, entidad que organiza el curso.

El resto de actividades académicas de la semana se completará con la celebración de cursos y encuentros sobre la antigüedad grecorromana, los movimientos migratorios, psicología clínica o cooperación internacional, entre otros asuntos.

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Entre las actividades culturales, destaca la presencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, este miércoles en una nueva cita de 'Referentes en femenino singular'.

El martes llega al Paraninfo de la Magdalena el espectáculo de danza '¡Ritmos! Bailar danzas barrocas' de Diana Campoo e Ignacio Prego, una propuesta entrelaza danza histórica y música en vivo para revivir el pulso rítmico y el gesto expresivo de las danzas barrocas europeas.

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El jueves se celebrarán las 'Veladas poéticas', que en esta ocasión reunirán a los autores Javier Velaza, Aurora Luque y Juan Antonio González Iglesias. EFE