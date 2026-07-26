La relación de Pirlo con una sociedad rusa puede frenar su designación como seleccionador

Roma, 27 jul (EFE).- La posible designación de Andrea Pirlo como próximo entrenador de la seleccionador italiana de fútbol podría saltar después de que algunos políticos criticaran el acuerdo de publicidad que mantiene con Fonbet, una empresa rusa de apuestas deportivas.

Los medios italianos afirman que esta circunstancia podría impedir que se alcanzase el acuerdo para ser nombrado seleccionador, algo que en los últimos días parecía muy probable tras el rechazo del exentrenador del Barcelona y del Manchester City, Pep Guardiola, pero que aún no se ha hecho oficial.

PUBLICIDAD

Pirlo es embajador global de Fonbet, la principal casa de apuestas de Rusia. Según los medios italianos, el motivo es que uno de los principales accionistas de la compañía es Sergey Lomakin, un oligarca ruso, presidente y propietario del United FC, el equipo de segunda división de los Emiratos Árabes Unidos que Pirlo entrenó la temporada pasada, logrando el ascenso.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Pina Picierno, declaró que Pirlo había "normalizado" el régimen de Putin y que su nombramiento era "un grave error".

Por su parte, el responsable deportes del progresista Partido Demócrata, Mauro Berrutto, expresó su esperanza de que, de ser nombrado seleccionador nacional, renuncie a ser la imagen de Fonbet para "poner fin a este escándalo".

PUBLICIDAD

Mientras que Carlo Calenda, líder del centrista Acción, subrayó que "cualquiera que promueva o haya promovido a Rusia después de 2022, año de la invasión de Ucrania, no debería ocupar un cargo público".

A finales de mayo, Pirlo viajó a Moscú con el exfutbolista Marco Materazzi para asistir a la final de la Copa de Rusia y participar en una jornada de celebraciones y partidos amistosos organizados por Fonbet, recuerdan los medios italianos.

PUBLICIDAD

Ambos posaron para fotografías oficiales, se tomaron selfies y firmaron autógrafos, justo cuando Rusia estaba llevando a cabo uno de los peores bombardeos sobre Kiev desde el inicio de la guerra.

Los clubes de fútbol europeos que mantenía relaciones comerciales con la empresa rusa, incluido el AC Milan, rompieron sus lazos.

El diario 'Gazzetta dello Sport', citando a los abogados de Pirlo, afirma que su contrato con Fonbet puede rescindirse de inmediato sin penalización.

Pirlo es la apuesta del nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, y del director técnico, Paolo Maldini, y muchos también ponen en duda que, con su poca experiencia como entrenador, pueda relanzar la selección nacional, tras su tercer fracaso consecutivo en la Copa del Mundo. EFE

PUBLICIDAD