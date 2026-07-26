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La meteorología da un respiro durante la noche en Vall d'Uixó aunque insuficiente

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València, 26 jul (EFE).- La meteorología ha dado un pequeño respiro durante la noche en el sur de la provincia de Castellón, donde sigue activo y sin control el incendio forestal declarado este sábado en la Vall d'Uixó, aunque las condiciones siguen siendo adversas ya que "no ha refrescado ni bajado la humedad lo que suele hacerlo por la noche".

Así lo señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su perfil de la red social X, donde afirma que durante la noche, la meteorología "ha transcurrido según lo previsto", con "mucha menos adversidad que las condiciones de ayer, que favorecieron una rápida propagación del incendio".

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Sin embargo, afirman que la situación sigue siendo adversa, pues "no ha refrescado ni bajado la humedad lo que suele hacerlo por la noche".

Apuntan que la noche ha sido "algo más fresca" que las de las semanas previas en la zona del incendio, pero con temperaturas todavía altas, de 27 grados al principio de la madrugada para bajar a 22 o 24 grados a primera hora de la mañana (algo menos de 20 en zonas de la Sierra de Espadán).

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Asimismo, señalan que en general ha estado soplando brisa de tierra y vientos de ladera durante la madrugada, que han ido perdiendo intensidad y ha habido momentos que han sido flojos variables, aunque la dirección preferente ha sido noroeste.

Añaden que con la renovación de la masa de aire que se produjo ayer, la bajada de la humedad esta madrugada ha sido significativa respecto a días anteriores, pero es "significativamente más alta" que la que hubo este sábado en la zona del incendio, y está próxima al 40 %, algo más en la sierra.

En estos momentos, el viento es flojo y siguen predominando las brisas de tierra de noroeste, pero en breve el viento irá girando a brisa del sureste con rachas de viento de 30 kilómetros por hora, una previsión que se mantendrá hasta la tarde.

El domingo ha amanecido, según Aemet, "con un panorama desolador", debido a que los cielos de Alicante, Valencia y el sur de Castellón están cubiertos por el humo de este incendio y de los que están activos en otras zonas del centro de España.

El olor a quemado puede sentirse en diversas poblaciones, no solo las más cercanas a las zona del fuego, sino también en ciudades como València, situada a unos 50 kilómetros de la Vall d'Uixó.

Según ha mostrado Aemet, las imágenes 'Fire Temperature' captadas por el satélite Meteosat, que es un producto que se utiliza para detectar incendios forestales y estimar su intensidad, continúan mostrando una señal fuerte entre la Vall d'Uixó, la Sierra de Espadán, Artana y Betxí. EFE

(foto) (vídeo)

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