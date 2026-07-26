Espana agencias

La isla de San Simón apaga una música que sigue rumbo a Portugal y el Camino de Santiago

Guardar
Google icon

Miguel Álvarez

Isla de San Simón (Pontevedra), 26 jul (EFE).- Sinsal, el festival con el cartel secreto, ha apagado la música en San Simón, aunque la fiesta sigue rumbo a Portugal y el Camino de Santiago, que, como novedad de este año, tendrán programación la próxima semana.

PUBLICIDAD

La isla de San Simón, en Redondela (Pontevedra), ha acogido este domingo la tercera jornada de Sinsal, que esta vez cambia su formato para convertirse en una travesía, pues sigue el viernes 31 de julio y el fin de semana del 1 y 2 de agosto en otras ubicaciones.

El festival tiene magia, pues su cartel es secreto y nadie lo sabe hasta que desembarca, cada día, en el pequeño archipiélago formado por las islas de San Simón y Santo Antón, que son un escenario único para un evento que combina su propuesta musical con el cuidado medioambiental y el respeto y el recuerdo por la memoria.

PUBLICIDAD

Ambas islas fueron, durante unos años, un campo de concentración franquista, además de tener otras funciones, como cuando se utilizaron como lazareto; todo ello recogido y recordado durante Sinsal, que permite conocer la historia completa de la zona, que también fue un escenario escogido por Julio Verne.

Y la principal novedad de este año es que el festival se convierte en una travesía, que empezó en Vigo el pasado viernes por la mañana, en un planetario y una cámara semianecoica -insonorizada y blindada frente a interferencias-, antes de pasar a las islas ese día por la tarde, para seguir el sábado y terminar el domingo.

La próxima cita es en Braga (Portugal) el próximo viernes, con una invitación a descubrir la ciudad, su cultura y su sonido a mediodía.

Todo antes de dos conciertos, uno en una nave de rederas en el muelle de Bouzas, en Vigo, de Las nietas de Charlie, las hermanas madrileñas que estrenan en Galicia, y otro en las instalaciones de Kaleido Logistics, en el muelle Arenal de Vigo, de la barcelonesa María Rodés.

El sábado el escenario será el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, con tres conciertos secretos y una sesión de DJ, antes del broche, el domingo, en el Real Monasterio de Oia (Pontevedra), en pleno Camino Portugués, con la británica con raíces españolas Alondra Bentley.

Antes de todo eso, la isla de San Simón todavía fue el escenario de la despedida de la primera parte de Sinsal, con estrenos en España de grupos llegados de Reino Unido, Colombia y Mali.

El día empezó con Skandrani, un cuarteto de A Estrada (Pontevedra) que sirvió para enarderecer al público con sus ritmos vibrantes.

Mocho Gris, con miembros gallegos y portugueses, fue la siguiente parada, junto a los DJ de la tienda de discos más antigua de Oporto: Matéria Prima, a la que iban los codirectores de Sinsal, Luis Campos y Julio Gómez, en su momento para conocer las novedades musicales.

La alegría y la fiesta siguió con Nadeem Din-Gabisi, el artista británico con raíces en Sierra Leona y su proyecto sobre lo que es ser de dos lugares a la vez y propuesta de paz.

Indus, el dúo musical colombiano, y Virginie Dembelé, la artista de Mali, se encargaron de hacer bailar a todo el mundo, en dos actuaciones que serán recordadas por sus ritmos frenéticos.

Y el broche en el escenario principal estuvo a cargo de Juventude, la banda andaluza que se estrenó en Galicia con una tarde mágica en la que dejó sonrisas perennes y muchas ganas de volver a Sinsal. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: el fuego declarado en Ávila se convierte en el mayor de la historia de nuestro país con 50.000 hectáreas quemadas

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: el fuego declarado en Ávila se convierte en el mayor de la historia de nuestro país con 50.000 hectáreas quemadas

Las vacaciones de lujo de Nico Williams en una villa de cuatro millones de euros en Marbella: con los servicios de un hotel cinco estrellas sin salir de casa

El futbolista descansa tras el Mundial 2026 en un complejo residencial al que acostumbra a invitar a sus padres y amigos

Las vacaciones de lujo de Nico Williams en una villa de cuatro millones de euros en Marbella: con los servicios de un hotel cinco estrellas sin salir de casa

La receta de huevos turcos perfecta para desayunar: un plato fácil, vistoso y diferente

Se trata de una opción recomendable y completa para variar un poco en las primeras horas del día

La receta de huevos turcos perfecta para desayunar: un plato fácil, vistoso y diferente

Sentadilla isométrica, un ejercicio ideal para fortalecer las piernas y endurecer los glúteos

Es ideal para tonificar tus músculos y mejorar el equilibrio

Sentadilla isométrica, un ejercicio ideal para fortalecer las piernas y endurecer los glúteos

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cualquier persona puede acceder al proceso de votación, ya que no requiere registro previo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

ECONOMÍA

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”