La isla de San Simón apaga una música que sigue rumbo a Portugal y el Camino de Santiago

Miguel Álvarez

Isla de San Simón (Pontevedra), 26 jul (EFE).- Sinsal, el festival con el cartel secreto, ha apagado la música en San Simón, aunque la fiesta sigue rumbo a Portugal y el Camino de Santiago, que, como novedad de este año, tendrán programación la próxima semana.

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La isla de San Simón, en Redondela (Pontevedra), ha acogido este domingo la tercera jornada de Sinsal, que esta vez cambia su formato para convertirse en una travesía, pues sigue el viernes 31 de julio y el fin de semana del 1 y 2 de agosto en otras ubicaciones.

El festival tiene magia, pues su cartel es secreto y nadie lo sabe hasta que desembarca, cada día, en el pequeño archipiélago formado por las islas de San Simón y Santo Antón, que son un escenario único para un evento que combina su propuesta musical con el cuidado medioambiental y el respeto y el recuerdo por la memoria.

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Ambas islas fueron, durante unos años, un campo de concentración franquista, además de tener otras funciones, como cuando se utilizaron como lazareto; todo ello recogido y recordado durante Sinsal, que permite conocer la historia completa de la zona, que también fue un escenario escogido por Julio Verne.

Y la principal novedad de este año es que el festival se convierte en una travesía, que empezó en Vigo el pasado viernes por la mañana, en un planetario y una cámara semianecoica -insonorizada y blindada frente a interferencias-, antes de pasar a las islas ese día por la tarde, para seguir el sábado y terminar el domingo.

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La próxima cita es en Braga (Portugal) el próximo viernes, con una invitación a descubrir la ciudad, su cultura y su sonido a mediodía.

Todo antes de dos conciertos, uno en una nave de rederas en el muelle de Bouzas, en Vigo, de Las nietas de Charlie, las hermanas madrileñas que estrenan en Galicia, y otro en las instalaciones de Kaleido Logistics, en el muelle Arenal de Vigo, de la barcelonesa María Rodés.

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El sábado el escenario será el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, con tres conciertos secretos y una sesión de DJ, antes del broche, el domingo, en el Real Monasterio de Oia (Pontevedra), en pleno Camino Portugués, con la británica con raíces españolas Alondra Bentley.

Antes de todo eso, la isla de San Simón todavía fue el escenario de la despedida de la primera parte de Sinsal, con estrenos en España de grupos llegados de Reino Unido, Colombia y Mali.

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El día empezó con Skandrani, un cuarteto de A Estrada (Pontevedra) que sirvió para enarderecer al público con sus ritmos vibrantes.

Mocho Gris, con miembros gallegos y portugueses, fue la siguiente parada, junto a los DJ de la tienda de discos más antigua de Oporto: Matéria Prima, a la que iban los codirectores de Sinsal, Luis Campos y Julio Gómez, en su momento para conocer las novedades musicales.

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La alegría y la fiesta siguió con Nadeem Din-Gabisi, el artista británico con raíces en Sierra Leona y su proyecto sobre lo que es ser de dos lugares a la vez y propuesta de paz.

Indus, el dúo musical colombiano, y Virginie Dembelé, la artista de Mali, se encargaron de hacer bailar a todo el mundo, en dos actuaciones que serán recordadas por sus ritmos frenéticos.

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Y el broche en el escenario principal estuvo a cargo de Juventude, la banda andaluza que se estrenó en Galicia con una tarde mágica en la que dejó sonrisas perennes y muchas ganas de volver a Sinsal. EFE

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