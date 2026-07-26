La evolución de incendios es levemente optimista en Castilla-La Mancha, según el Gobierno

Toledo, 26 jul (EFE).- La evolución de los incendios es "levemente optimista" en Castilla-La Mancha, ha asegurado el delegado del Gobierno central en la región, José Pablo Sabrido, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI ), quien ha añadido que el incendio originado en Almorox está estabilizado en la parte de la provincia de Toledo.

En unos archivos sonoros remitidos por la Delegación del Gobierno, Sabrido ha informado de que en la reunión del Cecopi celebrada este domingo al mediodía se ha acordado la instalación de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en La Iglesuela (Toledo), para tratar de dirigir desde allí las operaciones que abarcan desde ese municipio toledano hasta La Adrada, en Ávila, y "tratar de poner un frente fundamentalmente de contención".

PUBLICIDAD

Sabrido ha afirmado que, tras las reuniones celebradas este domingo en el PMA de Navalcarnero (Madrid), es "levemente optimista" en lo que respecta al avance de las llamas en Castilla-La Mancha y, de hecho, ha señalado que el incendio originado en Almorox (Toledo) está estabilizado en la parte de la provincia de Toledo.

"Somos optimistas", ha subrayado Sabrido en cuanto a la situación de Castilla-La Mancha, aunque también ha querido lanzar un mensaje de prudencia y "sabiendo que el fuego y los fenómenos meteorológicos pueden resultar peligrosos".

PUBLICIDAD

En cuanto a la situación de los pueblos desalojados de la provincia de Toledo ha recordado que son once, tres de la zona del Valle del Tiétar y otros ocho de la comarca de la Sierra de San Vicente y que, de momento, no se ha autorizado la vuelta de los vecinos "en ningún caso".

Ha señalado que antes de tomar la decisión, habrá "una previa revisión por parte de la UME de las condiciones de cada uno de los municipios", por lo que la Unidad Militar de Emergencias "será la que tenga que decidir si se puede o no volver a los domicilios"

PUBLICIDAD

También ha indicado que la UME y la Guardia Civil estudiarán si puede haber "corredores" para que los ganaderos puedan asistir a sus granjas para que, si es posible, los animales no queden desabastecidos.

El delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha ha recordado que el Consejo de Ministros del martes 28 de julio tiene previsto declarar zonas gravemente afectadas por emergencias climáticas a todos aquellas zonas que han sido afectadas por los incendios forestales, por lo que a partir de ese momento, los distintos ministerios podrán convocar las ayudas que puedan ayudar a la recuperación de las zonas que han sufrido los incendios. EFE

PUBLICIDAD