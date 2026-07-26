Junqueras pide al Gobierno que haga "todo lo que esté a su alcance" para que haya amnistía

Barcelona, 26 jul (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que haga "todo lo que esté a su alcance" para que se cumpla la ley de amnistía en su integridad.

En una entrevista con EFE, Junqueras ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en 2024 con el PSOE para hacer posible la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.

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"Es evidente que con el Gobierno español hemos llegado a acuerdos muy importantes, como el que hizo posible la ley de amnistía. Esperemos que continúe remando en la misma dirección del respeto a las leyes y la aplicación de la justicia", ha señalado.

Según Junqueras, "el Gobierno español tiene el deber de hacer cumplir las leyes. Que haga todo lo que esté a su alcance para que las leyes se cumplan".

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Tras la sentencia de la semana pasada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avaló la ley de amnistía, el líder de los republicanos -que sigue inhabilitado- no tiene claro qué es lo que hará a partir de ahora el Tribunal Supremo con los casos que están esperando a ser amnistiados.

"Vista la experiencia, puede pasar cualquier cosa", ha admitido, aunque, después del espaldarazo europeo a la ley de amnistía, a los jueces españoles "cada vez les es más difícil continuar actuando de manera descarada, sistemática y abierta en contra del Código Penal, de las leyes, del poder legislativo y de Europa".

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En opinión de Junqueras, una parte del trabajo que le corresponde hacer al independentismo catalán, y a ERC en particular, es "poner en evidencia cómo una parte del Estado español actúa sistemáticamente en contra del derecho, de la justicia y de Europa".

ERC pactó con el PSOE una reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición, esgrimido por el Tribunal Supremo en la sentencia condenatoria contra Junqueras y otros líderes del 'procés', ha recordado.

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Y pese a esa reforma, "una parte de nosotros cumplimos una pena por un delito que no existe", porque el Tribunal Supremo "decidió mantener la pena íntegramente", ha denunciado Junqueras.

"Este es un caso absolutamente singular en el mundo. No hay otro país del mundo donde sea posible imponer una pena por un delito que no existe. Esto solo pasa en España", ha lamentado. EFE

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