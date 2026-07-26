Espana agencias

Junqueras pide al Gobierno que haga "todo lo que esté a su alcance" para que haya amnistía

Guardar
Google icon

Barcelona, 26 jul (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que haga "todo lo que esté a su alcance" para que se cumpla la ley de amnistía en su integridad.

En una entrevista con EFE, Junqueras ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en 2024 con el PSOE para hacer posible la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.

PUBLICIDAD

"Es evidente que con el Gobierno español hemos llegado a acuerdos muy importantes, como el que hizo posible la ley de amnistía. Esperemos que continúe remando en la misma dirección del respeto a las leyes y la aplicación de la justicia", ha señalado.

Según Junqueras, "el Gobierno español tiene el deber de hacer cumplir las leyes. Que haga todo lo que esté a su alcance para que las leyes se cumplan".

PUBLICIDAD

Tras la sentencia de la semana pasada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avaló la ley de amnistía, el líder de los republicanos -que sigue inhabilitado- no tiene claro qué es lo que hará a partir de ahora el Tribunal Supremo con los casos que están esperando a ser amnistiados.

"Vista la experiencia, puede pasar cualquier cosa", ha admitido, aunque, después del espaldarazo europeo a la ley de amnistía, a los jueces españoles "cada vez les es más difícil continuar actuando de manera descarada, sistemática y abierta en contra del Código Penal, de las leyes, del poder legislativo y de Europa".

En opinión de Junqueras, una parte del trabajo que le corresponde hacer al independentismo catalán, y a ERC en particular, es "poner en evidencia cómo una parte del Estado español actúa sistemáticamente en contra del derecho, de la justicia y de Europa".

ERC pactó con el PSOE una reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición, esgrimido por el Tribunal Supremo en la sentencia condenatoria contra Junqueras y otros líderes del 'procés', ha recordado.

Y pese a esa reforma, "una parte de nosotros cumplimos una pena por un delito que no existe", porque el Tribunal Supremo "decidió mantener la pena íntegramente", ha denunciado Junqueras.

"Este es un caso absolutamente singular en el mundo. No hay otro país del mundo donde sea posible imponer una pena por un delito que no existe. Esto solo pasa en España", ha lamentado. EFE

(Foto) (Video) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo

La Aemet trae malas noticias para la lucha contra los incendios: tiempo estable y temperaturas al alza en la mayor parte del país

El incremento del calor será generalizado, excepto en la fachada oriental y las regiones mediterráneas

La Aemet trae malas noticias para la lucha contra los incendios: tiempo estable y temperaturas al alza en la mayor parte del país

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja de Sevilla, ha dejado una jornada cargada de adrenalina, shows musicales y sorpresas sobre el cuadrilátero

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Capacidad de los embalses en España este domingo 26 de julio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Capacidad de los embalses en España este domingo 26 de julio

Zaragoza: el pronóstico del clima para este 26 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Zaragoza: el pronóstico del clima para este 26 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”

IlloJuan, el debutante en La Velada del Año que quiere destronar a TheGrefg tras la mayor transformación de su vida