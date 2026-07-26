Izagirre: "Echaré de menos la adrenalina de las carreras"

París, 26 jul (EFE).- El español Ion Izagirre (Cofidis) dio este domingo las últimas vueltas en los Campos Elíseos de París como profesional del ciclismo después de 16 temporadas, momentos "muy bonitos, disfrutados en un ambiente especial", finalizando así un largo viaje.

"Sabía que era mis últimas vueltas en el Tour y de mi carrera profesional. Ha sido un día muy bonito, en un circuito muy especial y con un ambiente increíble. He sentido algo especial, con presencia de mis familiares. Un viaje que termino, que ha sido muy bonito", comentó en meta el ciclista guipuzcoano.

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Izagirre (Ormaiztegi, 37 años) se acordó de su familia: "De los que siempre han estado a mi lado, mi padre, mi madre, mi hermano y mi mujer, y mis hijas. Hace tres años pude regalarle esa victoria y de ahora en adelante podré estar con ellos en los cumpleaños".

El corredor vasco llegó a la salida de Barcelona con el objetivo de luchar por un triunfo de etapa, entró en alguna fuga, pero al final se fue de vacío.

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"El Tour no ha sido el esperado, venía con otras ambiciones, al menos estar en la disputa de alguna victoria de etapa. He podido coger alguna fuga, peo lejos de disputar el triunfo etapa. Tengo una sensación agridulce, pero el equipo ha buscado la victoria en París. Queda otra parte de la temporada", señaló.

Izagirre subrayó el sufrimiento de las etapas de montaña, en especial la del Alpe D'Huez, pero le queda un recuerdo imborrable.

"Me voy con muchas victorias, 19, la más importante la que logré el día del cumpleaños de mi hija en 2023", comentó.

Izagirre admitió que a partir de ahora echará de menos "la adrenalina de las carreras". "Aunque ya no voy a sufrir, han sido años de mucho sacrificio", concluyó. EFE

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