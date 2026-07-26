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Grecia, Italia, Turquía, Portugal y once autonomías combaten incendios de Madrid y Ávila

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Madrid, 26 jul (EFE).- Medios de Grecia, Italia, Turquía y Portugal combaten los incendios que sufren la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, a los que también se han incorporado un total de once autonomías y cuatro ayuntamientos y entidades locales, han explicado fuentes del Ministerio del Interior.

Estas fuentes han explicado que dos aviones Air Tractor Fireboss turcos se incorporarán al despliegue este mismo domingo "lo antes posible", mientras ya trabajan en la extinción de los fuegos 129 efectivos portugueses y 41 vehículos del país luso, así como dos aviones Canadairs y catorce efectivos italianos.

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Asimismo, un total de 33 efectivos griegos, acompañados con dos aviones Canadairs y un avión de apoyo se incorporarán este domingo a la zona de los fuegos, que ya han calcinado ya más de 45.000 hectáreas.

Interior también ha detallado que, además de los medios de Castilla y León y Madrid, efectivos de otras nueve autonomías, Extremadura, el País Vasco, Asturias, la Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia están combatiendo el fuego, aunque había recibido el ofrecimiento de otras tres comunidades.

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Del mismo modo, también se han desplazado medios de los ayuntamientos de Granada, Zaragoza y Pinto, así como de la Diputación de Granada.

Según estas fuentes, en la extinción de los fuegos de Madrid y Ávila trabajan cuatro medios aéreos foráneos, un helicóptero BRICA y tres helicópteros bombarderos, toda vez que la Comunitat Valenciana ha retirado el medio aéreo que había trasladado hasta la zona para combatir el incendio iniciado en la Vall d'Uixó (Castellón) este sábado.

Asimismo, también sofocan las llamas distintos medios terrestres, logísticos y de apoyo al dispositivo operativo.

El Ministerio de Interior ha detallado que Extremadura, Andalucía, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha y Murcia están asignados al sector oeste, dirigidos desde el puesto de mando de Navaluenga (Ávila), mientras que la Comunitat Valenciana, Vizcaya, Pinto, Granada, Zaragoza y la Diputación de Granada han sido asignados al sector este, dirigidos desde Navalcarnero. EFE

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