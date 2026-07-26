Funes: "El Leicester contaba con doce futbolistas que jugaron la Premier League"

Málaga, 26 jul (EFE).- El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, ha afirmado estar "contento", tras el empate a tres goles frente al Leicester inglés, en el primer partido amistoso de pretemporada, al ser un "buen rival" con doce futbolistas que "habían jugado hace un par de años en la Premier League y otros cuatro o cinco con experiencia en la Champions League".

"Era un equipo difícil, que afrontaba su quinto partido de pretemporada, mientras que para nosotros era el primero", dijo a lo medios del club el entrenador granadino, quien destacó que "sobre todo en la primera parte", se notó "esa diferencia de ritmo".

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El entrenador del equipo malagueño precisó que en la segunda mitad el encuentro se igualó.

"Luego, cuando ellos han bajado un poco la intensidad, nos hemos igualado más y hemos estado mejor. Pero estoy contento porque, a pesar de eso, este tipo de encuentros nos resultan muy útiles para ver muchas cosas", explicó.

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Funes destacó la participación de muchos jugadores, que "lo han hecho bastante bien". "Estamos muy contentos de que puedan seguir aportando. Ya lo vienen haciendo en los entrenamientos y también lo han demostrado en el partido. Estoy muy contento por ellos", abundó.

"Sé que hoy era un día muy ilusionante para muchos porque era su primera vez con el Málaga, pero, dentro de los nervios normales, creo que han sabido estar a la altura. Estamos satisfechos por cómo ha transcurrido todo. Ha sido una primera prueba importante para nosotros y ahora toca pensar en la siguiente", concluyó. EFE

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