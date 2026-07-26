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Feijóo pide unidad ante incendios, porque no ha pasado "el momento más dífícil" del verano

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Madrid, 26 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo a todos los actores involucrados en la gestión de los fuegos "sumar y arrimar el hombro" y ha advertido de que estamos al principio del verano y aún no ha pasado "el momento más difícil".

"Aún queda agosto, septiembre y la primera quincena de octubre; si no llueve, nos quedan dos meses y medios muy duros", ha considerado en declaraciones a los medios en el puesto de mando de Navalcarnero (Madrid).

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Feijóo ha dicho que está "convencido" de que todas las administraciones públicas, "desde el Gobierno central al ayuntamiento más modesto", están haciendo "todo lo que pueden" para poner fin al incendio "terrorífico" que afecta al centro de España.

En esa línea, ha aseverado que "no puede haber excepciones" y "nadie puede tensionar más" que "la tensión que produce el incendio".

Preguntado por los periodistas sobre si con estas palabras se refería a alguien en concreto, el líder de los populares ha asegurado que su visita al puesto de mando se debía a su deseo de hablar con el operativo para ver cómo se puede extinguir y "acometer una situación crítica", así como para agradecer a todos los efectivos su trabajo.

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"No he venido a hacer ningún tipo de declaración de contenido político, se sabe muy bien el tiempo que cada uno lleva gestionando, qué es lo que ha hecho cada uno en los años de gestión de su gobierno y sabemos cuál es la situación en este momento", ha respondido.

Feijóo no se ha pronunciado sobre la propuesta del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática, pero ha aseverado que "cada uno lleva gobernando un tiempo y es responsable de lo que hace y lo que no".

Ha dado por hecho que habrá un momento para el análisis y las valoraciones políticas en el futuro, pero ha recordado que ahora mismo hay más de 90.000 personas confinadas o evacuadas de sus municipios y es en lo que debe centrarse la conversación pública y las acciones.

En esa línea, ha compartido sus ganas de superar esta "pesadilla", pero ha incidido en que no es fácil y que aún quedan "semanas y meses" para llegar "al final de la temporada de incendios" tras el verano.

Por eso, ha pedido estar "todos juntos" y tener en cuenta que hoy los incendios afectan a unas zonas de España, pero que mañana esta situación puede darse en otras.

Feijóo ha compartido su solidaridad con las personas afectadas ante una situación de "enorme ansiedad, incertidumbre e impotencia" y ha puesto en valor el trabajo de "coordinación y compromiso" de todas las administraciones.

El líder del PP ha encontrado a los equipos de extinción "conscientes de que la tarea es muy compleja", pero con el ánimo "intacto, sabiendo que vamos a ganar" a las llamas. EFE

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