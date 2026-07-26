Fallece un octogenario cuando hacía esnórquel en una playa de Benidorm (Alicante)

Benidorm (Alicante), 26 jul (EFE).- Un madrileño de 83 años ha fallecido este domingo cuando practicaba buceo en superficie (esnórquel) en la playa de Poniente de Benidorm (Alicante), han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

La víctima estaba de vacaciones en la capital turística de la Costa Blanca junto a su esposa y se había metido al mar a la altura de la playa accesible situada en las inmediaciones del hotel Delfín con unas gafas de buceo que se había comprado este mismo sábado.

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Otra bañista lo observó poco después en una posición poco natural y lo llamó pero ante la falta de respuesta, incluso cuando lo empezó a tocar, el hombre fue sacado hasta la orilla donde le empezaron a practicar las labores de reanimación RCP.

Esas tareas para evitar la parada cardiorrespiratoria no tuvieron éxito y cuando llegaron los sanitarios de una unidad del SAMU únicamente pudieron certificar el fallecimiento. EFE

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