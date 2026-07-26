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Fallece ahogado un joven de 25 años en el río Segre a su paso por Camarasa (Lleida)

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Barcelona, 26 jul (EFE).- Un joven de 25 años ha fallecido este domingo ahogado en el río Segre, a la altura de la población de Camarasa (Lleida), según informan los Bombers de la Generalitat.

Un testigo que se encontraba en el lugar de los hechos ha alertado sobre las dos y cuarto de la tarde a los servicios de emergencias de que dos personas habían saltado al rio desde unas rocas, y que una de ellas había sido arrastrada por el agua.

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Los Bombers de la Generalitat han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al hombre, que ha sido encontrado alrededor de las cuatro y media de esta tarde enredado en unas ramas, en la orilla, a unos 50 metros río abajo desde donde se había lanzado al agua.

Efectivos de los servicios de emergencias lo han sacado del agua y le han realizado, sin éxito, maniobras de reanimación.

El joven fallecido ha sido encontrado en la zona del Congost del Mu, al lado de antiguo Campamento de la Canadenca, en Camarasa.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido y valorado también al compañero del hombre fallecido, quien ha salido del agua por sus propios medios y que finalmente no ha tenido que ser trasladado a ningún centro hospitalario.

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Para localizar al joven, los bomberos han activado once dotaciones terrestres, un helicóptero con efectivos del GRAE (Grupo de Actuaciones Especiales), efectivos de la unidad de submarinismo y una barca.

Además, han solicitado a la Central Hidroeléctrica de Camarasa que parase las turbinas con el objetivo de bajar el caudal del río y facilitar las labores de búsqueda.

Los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo del levantamiento del cadáver y de la investigación del suceso, han activado por su parte a cuatro patrullas. EFE

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