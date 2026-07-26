España cierra con una plata y dos bronces los Mundiales sub'23 de remo de Duisburgo

Redacción deportes, 26 jul (EFE).- España sumó este domingo una medalla de bronce a las dos conseguidas en la víspera y cierra los Mundiales sub'23 que se disputan en la localidad alemana de Duisburgo con tres metales, una plata y dos bronces, tras la tercera plaza de la andaluza Esther Fuerte en skiff.

Fuerte (Club Náutico Sevilla), que en su etapa júnior se había proclamado subcampeona mundial y europea en skiff el pasado año y en 2024 lograba el bronce intercontinental en doble scull, dominó la regata hasta el 1.500, momento en el que fue sobrepasada por la lituana Bianca-Camelia Ifteni.

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La regatista linense terminó con un tiempo de 7:41.15, frente a los 7:33.83 de la vencedora y de los 7:38:11 de la irlandesa Sophia Young, segunda, informó la Federación de Remo.

Este sábado, la gallega Rocío Fraguela (Club Mar de Noia) se proclamó subcampeona del mundo en la prueba de skiff PR3, mientras que el otro bronce lo logró el cuatro sin timonel femenino formado por las catalanas Emma Alimbau (Club Náutic Amposta) y Aina Arteman (Club Natació Banyoles), y las sevillanas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores).

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España cierra el Mundial sub23 en la novena plaza del medallero entre 19 países y liderado por Grecia, Estados Unidos y Gran Bretaña. EFE