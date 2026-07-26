En el incendio de Madrid preocupa el flanco oeste y que no avance hacia el norte

Navalcarnero, 26 jul (EFE).- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado que la mayor preocupación este mediodía del domingo en la evolución del incendio es controlar el flanco oeste del mismo y evitar que avance hacia el norte.

Martín se ha mostrado optimista tras la reunión que ha mantenido en el puesto de mando avanzado de Navalcarnero con los delegados del gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y en Castilla y León, Nicanor Sen, para coordinar la respuesta conjunta a los incendios que afectan a las tres comunidades.

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Sobre la evolución del fuego de la Sierra Oeste de Madrid, el delegado del Gobierno ha explicado que el flanco este continúa contenido y no avanza, y en el flanco oeste continúan los trabajos para frenar el fuego después de que anoche "se hizo un extraordinario trabajo para proteger a municipios como Cadalso de los Vidrios y San Martín de Valdeiglesias".

También "pasan a ser muy importantes", según Martín, los trabajos en la zona central del fuego, que está situada al norte del embalse de San Juan.

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Martín ha asegurado que ahora la prioridad también es evitar que las posibles reactivaciones de incendios por las variaciones que pueden tener los vientos en las próximas horas que podrían complicar la situación al norte del pantano de San Juan.

En este sentido, las previsiones meteorológicas para hoy son buenas, y se extenderán al lunes, lo que, según Martín, otorga una "ventana amplia para trabajar y vencer definitivamente este incendio".

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Sobre los municipios desalojados y confinados, el delegado del Gobierno ha informado de que se está evaluando la situación en la que se encuentra cada uno y que cada decisión se tomará priorizando la seguridad, de modo que cuando existan criterios técnicos sólidos que garanticen esas condiciones de seguridad será cuando se podrán modificar las decisiones sobre desalojos y confinamientos.

En la Comunidad de Madrid, según Martín, hay más de 35.000 personas que continúan evacuadas y más de 20.000 siguen confinadas, mientras que cerca de 3.000 personas están alojadas en los distintos puntos de acogida habilitados en otros municipios de la región. EFE

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