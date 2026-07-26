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El verano "soñado" de Morante

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Sevilla, 26 jul (EFE).- Su padre, el maestro, ya había sentado cátedra en Santander una tarde más cuando José Antonio Morante Antúnez debutó como futbolista titular en el Betis del chileno Manuel Pellegrini en un amistoso ante el Granada con el que seguía viviendo lo que calificó de "verano soñado".

Tras la derrota en Los Cármenes por 1-0, Morante se mostró autocrítico con el juego bético y elevó la autoexigencia para los próximos compromisos, aunque no dejó de confesar su satisfacción por su estrenada titularidad con el primer equipo después de haberse proclamado hace unas semanas campeón de Europa sub-19.

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“La verdad es que es un verano soñado, tanto con la selección y ahora incorporarte con el primer equipo, pues la verdad es que es un sueño hecho realidad”, afirmó el hijo futbolista del maestro José Antonio Morante de la Puebla.

No ha querido más vacaciones que una semana para estar en la pretemporada bética y ganarse un sitio en los planes del chileno, quien lo hizo debutar con el primer equipo del Betis en un partido de la Liga Europa de la pasada temporada.

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Con 19 años y renovado hasta 2030, consideró que "una semana es suficiente" porque "estar con el primer equipo del Betis es todo: ahora quiero aprender mucho de los compañeros, sobre todo de los de mi posición y de la veteranía del grupo, que hay una familia ahí dentro”, afirmó el futbolista cigarrero.

Sobre el partido de Granada, dijo a los medios del club que "hay que ser más exigente y dar un mejor nivel: estamos en la pretemporada y hay que cambiar un poco el ritmo y, de cara a lo que viene, mejorar”.

José Antonio Morante (La Puebla del Río, Sevilla, 28 de junio de 2007) se unió a la cantera verdiblanca en edad juvenil y se ha convertido en una de las figuras destacadas del Betis Deportivo.

Morante, campeón de la Copa de Campeones en 2025, anotó siete goles con el filial bético y otros siete con el Juvenil División de Honor en el curso 2025/26, además de erigirse campeón de la Copa del Rey Juvenil con un gol y asistencia en la final.

Esta temporada, se proclamó campeón del Europeo sub-19 con España y recibió la bota de oro al máximo goleador después de sus cuatro tantos en el torneo. EFE

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