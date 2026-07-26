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El uruguayo Tonga Reyno triunfa en casa en el debut del boxeo a puño limpio en Sudamérica

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Montevideo, 25 jul (EFE).- El luchador uruguayo Gastón 'Tonga' Reyno se alzó con la victoria este sábado en Montevideo protagonizando el combate estelar de la histórica primera velada del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Sudamérica.

Con una exhibición de apenas un minuto y cinco segundos, Reyno -de un metro ochenta centímetros de altura- logró imponerse ante su rival, el estadounidense Josh Krejci -unos diez centímetros más bajo que Reyno-, en un combate que levantó al público local de sus asientos.

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El uruguayo consiguió así mantener su invicto en esta disciplina, siendo este su cuarto triunfo, llevándose el combate por noqueo técnico en el primer asalto.

Para Reyno tan solo fueron suficientes 17 golpes, de los que consiguió impactar en 8 de ellos, demostrando una rápida y efectiva adaptación a una de las modalidades más extremas de los deportes de contacto. Su rival llevó a cabo un total de 29, de los que convirtió 16.

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La victoria del 'Tonga', que entró al Antel Arena de Montevideo al ritmo de la cumbia, marca un hito tanto para su carrera profesional como para la región.

Reyno, eufórico tras la victoria, aseguró que ni en el mejor de los casos imaginaba este resultado, deseando además que este sea el primero de otros eventos de este tipo que lleguen a Uruguay.

La velada contó con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y supuso el desembarco oficial en Sudamérica del BKFC, la empresa líder a nivel mundial en esta disciplina.

A diferencia del boxeo tradicional o las artes marciales mixtas (MMA), en este circuito los peleadores combaten sin guantes, utilizando únicamente vendajes en las muñecas.

Esta particularidad genera peleas mucho más rápidas y de alto impacto, exigiendo una técnica depurada para evitar fracturas en las manos y cortes profundos en el rostro desde los primeros intercambios.

"Tengo el corazón lleno de recibir el cariño de los uruguayos en la calle, me imagino que el Antel Arena va a ser una locura", expresó el peleador el pasado viernes durante el pesaje de la velada.

Reyno, quien forjó una carrera internacional en disciplinas como el taekwondo, el muay thai y las MMA, revalidó así su estatus como uno de los referentes indiscutibles de las artes marciales en el continente. EFE

(foto)

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