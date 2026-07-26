El UCAM Murcia, con cuatro fichajes, ya tiene perfilada su plantilla para la Liga y Europa

Murcia, 26 jul (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto, con cuatro fichajes realizados este verano, tiene su plantilla prácticamente perfilada con 15 jugadores para afrontar la temporada 2026/2027 en la Liga Endesa y también en la Liga de Campeones FIBA.

El base argentino Juani Marcos, el escolta estadounidense con pasaporte guineano Souley Boum, el ala pívot letón Marcis Steinbergs y el pívot francés Jean-Marc Pansa son las nuevas piezas en el puzle universitario y vienen a cubrir las vacantes dejadas por Dani García, Jaylen Hands, Kelan Martin y Devontae Cacok.

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Además siguen tras haber renovado sus contratos el base Michael Forrest, los escoltas Jonah Radebaugh y Dylan Ennis y el alero Howard Sant-Roos, además de otros siete jugadores que tenían vinculación más allá del pasado 30 de junio como son los aleros Sander Raieste y Will Falk, los ala pívots Toni Nakic, Rubén López de la Torre y Kaiser Gates, éste saliente de lesión; y los pívots Emmanuel Cate y Moussa Diagne.

A esos fichajes se sumaría el base David DeJulius, aunque la continuidad de éste no está ni mucho menos garantizada y, de hecho, apunta a salir. El jugador estadounidense, segundo máximo anotador de la Liga Endesa 2025/2026 con 17,67 puntos por encuentro e incluido en el quinteto ideal de la competición, pidió abandonar el equipo a pesar de haber renovado el 6 de marzo hasta junio de 2028.

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Desde el club emprendieron acciones legales y por el contrato del de Detroit, a pesar de que éste dejara clara su voluntad de marcharse, hay batalla planteada.

Con o sin DeJulius, quien por cierto está en fase de recuperación de la lesión sufrida en el quinto metatarsiano del pie derecho, Sito Alonso ya piensa en el arranque del siguiente ejercicio a finales de septiembre. EFE

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