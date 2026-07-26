El rey Felipe VI visita esta mañana en Villamanta a desplazados por el incendio de Madrid

Madrid, 26 jul (EFE).- El rey Felipe VI visita este domingo a los desplazados por el incendio de la sierra Oeste de Madrid alojados en el polideportivo de Villamanta (Madrid).

Fuentes de la Comunidad de Madrid han informado de que el rey acudirá acompañado de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a las 12.30 horas a esta localidad madrileña, donde han pernoctado 220 personas desalojadas por el incendio.

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La Comunidad de Madrid informó anoche de que mantiene 15 puntos de acogida por el incendio, en los que se está atendiendo a 2.468 personas, de los cuales 220 están en Villamanta. EFE