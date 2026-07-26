El rey alaba la "ejemplar" coordinación y lamenta la pérdida de patrimonio natural

Villamanta (Madrid), 26 jul (EFE).- El rey Felipe VI ha elogiado la "ejemplar" coordinación de todos las administraciones para hacer frente a los incendios de Ávila, Madrid y Toledo que han calcinado un patrimonio natural "incalculable".

El rey ha invitado a reflexionar sobre el futuro para ver "qué se puede hacer mejor" en los tiempos en los que no hay incendio y ha agradecido a los países que están brindando sus medios para luchar contra los fuegos.

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Junto a la reina Letizia y acompañado de la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez, el rey ha visitado el polideportivo de esta localidad, que acoge unos 200 desalojados por el incendio activo en la sierra oeste de la región madrileña. EFE

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