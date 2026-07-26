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El operativo del incendio de Ávila ve en este domingo una oportunidad para parar el fuego

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Navaluenga (Ávila), 26 jun (EFE).- El director técnico de extinción del incendio de Ávila, Pablo Montejo, considera que este domingo existe "una pequeña oportunidad que el resto de días no ha existido", para tratar de "parar" el avance de un fuego que, al menos, ha arrasado 21.000 hectáreas y ha supuesto el desalojo o confinamiento de cerca de 40.000 personas.

Montejo, tras la visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Navaluenga (Ávila) por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha hablado de una noche "muy positiva" respecto al posible control del fuego, ha indicado a los periodistas que el viento da al dispositivo este domingo "un pequeño respiro para poder trabajar en varios frentes".

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En este sentido, ha comentado que hay que esperar hasta las horas centrales del día para comprobar la evolución del incendio, de manera que las horas "más peligrosas" se sitúan hasta las 21.00 horas, si bien los cambios del tiempo le impiden asegurar cómo se va a comportar este fuego que, cuando se pensaba que podía estar controlado, volvía a estar "fuera de control".

"Vamos con mucha prudencia trabajando sobre seguro", ha apuntado Montejo, quien ha expresado que la máxima preocupación es que las llamas "sigan avanzando" por el Valle del Tiétar, situando uno de los puntos críticos en el puerto de Mijares, donde se concentra "buena parte de los medios".

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Al respecto, ha comentado que los aéreos están teniendo muchas dificultades debido al humo, si bien ha indicado que el viento este domingo es "más moderado" que en los días previos, lo que podría permitir "atajar el incendio en algunos puntos".

Preguntado si este domingo es un día decisivo, el director técnico de extinción ha indicado: "Todos los días son decisivos, perro creo que hoy tenemos una pequeña oportunidad que el resto de los días no hemos tenido, para trabajar e intentar pararlo, estableciendo líneas de control".

Unas líneas de control que, según ha ejemplificado de manera gráfica, el fuego ha "saltado" de manera "imparable", ya que algunas pavesas "volaban" realizando un recorrido de "más de tres kilómetros".

Entre las dificultades a las que ha aludido, Pablo Montejo se ha referido también a las orográficas, ya que se trata de un terreno abrupto que dificulta los accesos, así como al humo que impide saber cuál es la distancia del frente.

Preguntado por las labores de prevención en invierno ha dicho: "De nada sirve un cortafuegos, si al final tienes una pavesa que vuela tres kilómetros. Las condiciones climáticas están cambiando el comportamiento de los incendios". EFE

agg/erbq/mcm

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