El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal en Purchena (Almería)

Almería, 26 jul (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja en un incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Purchena (Almería).

Según ha informado el Infoca en la red social X, el dispositivo aéreo está compuesto por tres helicópteros semipesados, cuatro aviones de carga en tierra y una aeronave de coordinación.

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En cuanto a la dotación terrestre que interviene en la zona, el operativo desplegado cuenta con 45 efectivos por tierra y dos camiones autobomba. EFE

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