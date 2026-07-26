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El incendio de Madrid ha quemado 22.000 hectáreas y sin sin estabilizarse

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Madrid, 26 jul (EFE).- El incendio que afecta a la Sierra Oeste de Madrid continúa sin estabilizarse y ha quemado ya 22.000 hectáreas desde que comenzó hace cuatro días para convertirse ya en el peor fuego ocurrido en la región en la historia.

La Comunidad de Madrid ha hecho balance del incendio en la mañana de este domingo, que la pasada noche disminuyó su avance y con la previsión de que a lo largo del día mejoren las condiciones meteorológicas y baje la intensidad del viento, lo que debería favorecer la lucha contras las llamas.

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Cerca de 300 bomberos y agentes forestales de la Comunidad están trabajando contra las llamas sobre el terreno, junto a 50 vehículos como medios terrestres y 3 helicópteros de la administración regional que están actuando en las distintas zonas.

El gobierno madrileño cifra en más de 55.000 los vecinos evacuados y confinados de los municipios desalojados (Aldea del Fresno, Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Las Rozas de Puerto Real Cenicientos y Zarzalejo) y con confinamientos activos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Valdemaqueda y Villa del Prado.

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En estos momentos están habilitados 19 puntos de acogida evacuados en 15 municipios que atienden a más de 2.400 personas.

También está reforzada la red sanitaria asistencial en las poblaciones afectadas por los incendios, con 800 camas hospitalarias disponibles para posibles evacuaciones o derivaciones de ciudadanos afectados y 150 ambulancias, con 400 profesionales, desplegadas de soporte vital avanzado, básico y para traslados en municipios

Hasta el momento no se ha producido ninguna asistencia de carácter grave, aunque ha habido 13 traslados hospitalarios, ninguno de ellos grave, y los sanitarios del SERMAS han atendido a más de 1.000 personas, principalmente por problemas respiratorios.

En materia sanitaria también está activada la dispensación farmacéutica domiciliaria en los municipios afectados y con confinamientos prestados por las oficinas de referencia de cada localidad y con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos y ayuntamientos.

Está habilitado un dispositivo de 85 autobuses y 100 profesionales que sigue operando para evacuaciones de ciudadanos y que ya han usado cerca de 8.000 vecinos.

A la vez, hay un seguimiento permanente con las residencias de mayores y centros de atención social para coordinar traslados, con el que se han atendido a 2.558 personas y evacuado a 1.308. En total han sido evacuadas personas de 21 centros y 1.250 reciben atención a domicilio.

Igualmente, están preparados 20 trailers con 300 toneladas de forraje y paja para acceder en zonas afectadas en cuanto sea posible para alimentar a ganado, junto a depósitos de 1.000 litros de agua dispuestos para explotaciones ganaderas.

El gobierno regional ha activado un plan de recuperación integral para más de 100 kilómetros de carreteras autonómicas dañadas por los incendios, priorizando la actuación en las más afectadas.

En la mañana de este domingo son 14 los puntos cortados en 12 carreteras autonómicas por los incendios y 13 líneas de autobuses interurbanos no operan por seguridad.

En materia de comunicaciones, está recuperada la telefonía móvil en los municipios afectados y se sigue trabajando en la mejora de la calidad de la señal.

El Gobierno madrileño sigue evaluando los datos en viviendas y terrenos e infraestructuras para tramitar ayudas a los afectados y ya se ha comprobado que son más de 40 las viviendas destruidas por las llamas y cerca de 300 tienen daños de diversa consideración.

Además, 5 escuelas Infantiles permaneces cerradas para 162 niños. EFE

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