El incendio de la Vall d'Uixó quema unas 4.300 hectáreas con un perímetro de 40 kilómetros

València, 26 jul (EFE).- El incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) ha quemado ya unas 4.300 hectáreas y su perímetro supera ya los 40 kilómetros, aunque sigue fuera de control, según ha avanzado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Más de 450 efectivos están trabajando para tratar de controlar este fuego, y se espera contar a lo largo del día con un total de 20 medios aéreos para hacer frente a un incendio que avanza por una zona de difícil acceso para las brigadas terrestres.

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El incendio mantiene desalojadas a 16.000 personas de una quincena de municipios del sur de la provincia de Castellón, y siguen confinadas las localidades de la Vall d'Uixó y Betxí, de las que se han evacuado algunos barrios.

Pérez Llorca, ha asistido a la reunión del Cecopi que coordina los trabajos de extinción de este fuego, junto con la ministra de Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, entre otros.

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Ha señalado que el incendio se encuentra "fuera de control" y su extinción es "muy complicada" debido a las condiciones meteorológicas, que "van a seguir siendo malas", y el difícil acceso al frente izquierdo del fuego para los medios terrestres.

En este sentido, el Cecopi ha decidido que los residentes de los municipios evacuados no podrán regresar todavía a sus domicilios, y el president ha apuntado que "todo hace indicar que durante el día de hoy nadie volverá" a sus casas.

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Siguen confinados los municipios de Betxí y la Vall d'Uixó, municipio este último en el que se ha vuelto a enviar un ES-Alert para insistir en la necesidad de cumplir este confinamiento para evitar intoxicaciones, a pesar de que no se vean llamas cerca.

Pérez Llorca ha destacado la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades y de atender a la información que proporcionan los canales oficiales, al tiempo que ha agradecido la buena coordinación entre administraciones en los trabajos de extinción, así como en el desalojo y reubicación de los vecinos.

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"Hemos pasado una noche muy complicada" en la que "tuvimos que continuar con los desalojos", concretamente de algún barrio más de la Vall d'Uixó y una residencia con unas 113 personas, que han sido reubicadas en centros de Castellón y Valencia, ha explicado.

El president ha explicado que los medios desplazados por la Generalitat para colaborar con los incendios de Madrid y Ávila ya han regresado y están trabajando en este fuego, aunque ha precisado que ya se había decidido no enviar medios de Castellón pues había un incendio activo próximo en Aragón y la provincia había tenido muchos conatos previos.

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En todo caso, ha destacado que en este tipo de situaciones siempre existe "mucha colaboración" entre las comunidades autónomas, y ha apuntado que algunas regiones, como Baleares o Aragón, han enviado dotaciones para ayudar a extinguir este incendio. EFE

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