El incendio de Ávila es el mayor de la historia de España y la situación es aún "compleja"

Madrid, 26 jul (EFE).- El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España, con 50.000 hectáreas calcinadas, y la situación sigue siendo "compleja", aunque la evolución en el control de las llamas es "muy positiva", con algunos focos "consolidados".

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado a los medios en el puesto de mando unificado de Navalcarnero (Madrid) que el incendio de Ávila ha calcinado 50.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor de la historia, superando las 37.765 del incendio de agosto del pasado año en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León).

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En conjunto, los incendios de Ávila, Madrid y Toledo dejan ya 77.000 hectáreas arrasadas por el fuego: 50.000 en el de Burgohondo, 25.000 en la sierra madrileña y 2.000 en la provincia castellanomanchega, en un perímetro de 280 kilómetros.

A estos focos se suma la preocupación por el incendio de La Vall d’Uixò (Castellón), que continúa fuera de control con más de 4.300 hectáreas quemadas y que ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas de casi una veintena de municipios.

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El fuego de la Vall d'Uixó, con un perímetro de 40 kilómetros y contra el que trabajan unos 450 efectivos y una veintena de medios aéreos, avanza sin control y las previsiones no son buenas. Está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite mañana la zona afectada.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que "no parece" que el incendio se haya producido por causas naturales, aunque ha precisado que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

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La situación en el fuego de La Mierla (Guadalajara) ha mejorado este domingo y se han levantado las medidas de evacuación y confinamiento, después de que durante los últimos días se autorizara de forma escalonada el regreso de los vecinos desalojados.

Sánchez ha avanzado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto que declarará zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.

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El jefe del Ejecutivo ha destacado hoy en el puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila) que la evolución es "muy positiva" en el control de los incendios del centro de España, declarados emergencia nacional, y que algunos focos se encuentran ya "consolidados".

Por su parte, Aagesen ha resaltado esta tarde que la situación sigue siendo "compleja" y que por tanto todos los medios siguen trabajando. Además ha recordado que actuar "unidos" es "fundamental", así como hacerlo con "anticipación".

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Los fuegos han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.00 personas en las tres provincias. El Gobierno ha decidido la evacuación de 39 municipios: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo.

Siete localidades permanecen confinadas en Ávila y Madrid, a las que se ha sumado esta tarde el pueblo madrileño de Villa del Prado. La urbanización El Encinar del Alberche en dirección Villa del Prado ha sido también evacuada.

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Como consecuencia del fuego de Burgohondo, la Guardia Civil ya ha detenido a una persona e investiga a otra por un delito de incendio forestal, un procedimiento en el que se personará como acusación la Junta de Castilla y León.

El rey Felipe VI se ha desplazado junto a la reina Letizia al puesto de mando de Navalcarnero, en Madrid, y ha destacado la coordinación "ejemplar en todos los sentidos", que, a su juicio, supone "un buen mensaje".

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Ha trasladado su total apoyo y cariño a las personas damnificadas por las llamas, además de expresar su preocupación por la pérdida incalculable de patrimonio natural causada por los fuegos.

En las labores de extinción participan medios procedentes de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, junto con efectivos aportados por once comunidades autónomas y cuatro ayuntamientos y entidades locales, según fuentes del Ministerio del Interior.

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La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 1.500 militares en todo el territorio y 500 medios para intentar hacer retroceder a las llamas.

Por el momento, hay 41 carreteras secundarias cortadas en las cuatro provincias: 14 en Toledo, 12 en Ávila, 8 en Madrid y 7 en Castellón, según datos de Interior. EFE

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