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El Grupo Mixto dará a Ortega Smith el mismo trato que Ábalos: no hablará en el Pleno ni tendrá cupo para iniciativas

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El Grupo Mixto del Congreso ha confirmado que dará a su nuevo miembro, el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith, el mismo trato que dispensó en su día al exministro socialista José Luis Ábalos, cuando fue expulsado del PSOE y tuvo que recalar en este conglomerado parlamentario.

A partir de ahora Ortega Smith tiene que convivir con los cuatro diputados de Podemos y los representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro y Compromís, que tienen un escaño cada uno.

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Sus nuevos compañeros, según han confirmado a Europa Press fuente del Grupo Mixto, han decidido tomar como referente los precedentes de Ábalos, que fue expulsado del Grupo Socialista, y de Pablo Cambronero, que en la anterior legislatura llegó al Mixto tras abandonar el grupo parlamentario de Ciudadanos, el partido por el que había concurrido a las elecciones.

CASO DISTINTO AL DE ÀGUEDA MICÓ

Caso distinto fue el de Àgueda Micó, que desembarcó en el Mixto tras abandonar voluntariamente el grupo de Sumar hace un año, y a quien trataron como una miembro de pleno derecho, reorganizando sus portavocías de comisión y abriéndole el cupo para registrar iniciativas y entrar en el reparto de tiempos de intervención de los Plenos, incluidos los debates con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Por contra, nada de eso se hizo en febrero de 2024 tras el desembarco de Ábalos, y nada tampoco se hará con la nueva incorporación de Ortega Smith, al que los miembros del heterogéneo Grupo Mixto equiparan a un diputado no adscrito, una figura que existe en corporaciones locales y autonómicas, pero que el Congreso no tiene regulada.

El Mixto sí ha cumplido con la obligación de cederle una portavocía a Ortega Smith, la de la Comisión de Peticiones --como hizo Ábalos--, un órgano que se reúne a puerta cerrada, con escasa actividad parlamentaria y en el que rara vez se vota.

Pero el que fuera uno de los fundadores de Vox, al que se ha reubicado en el hemiciclo en el mismo escaño que ocupó Ábalos y que se ha instalado también en su mismo despacho, tampoco podrá, tomar la palabra en los Plenos, ni tener cupo para la presentación de iniciativas.

Así las cosas, Ortega Smith sólo podrá registrar preguntas escritas, por tratarse de un derecho individual inalienable de los diputados que no requiere de la firma del portavoz del grupo.

SUBVENCIÓN MENSUAL Y CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE

El Grupo Mixto, como el resto de grupos parlamentarios, recibe una subvención mensual de 30.346,72 euros, a repartir entre sus miembros, y además se le otorga una subvención variable en función del número de diputados a razón de 1.746,16 euros mensuales por escaño.

Ahora esos casi 1.750 euros individuales se asignarán al nuevo integrante del Mixto, pero, al tratarse de una subvención finalista, sólo servirá para cubrir gastos de su actividad parlamentaria, como pudiera ser contratar un asistente.

Al pasar al Mixto, Ortega Smith seguirá percibiendo prácticamente lo mismo que cobraba actualmente, después de el grupo de Abascal le despojara de todas las portavocías que había tenido esta legislatura.

Esto es, la asignación constitucional básica de 3.366,99 euros más la indemnización de 1.032,38 euros que se abona a los electos por Madrid para sufragar su actividad parlamentaria. Y, con la portavocía de la Comisión de Peticiones que ocupará, ese salario se incrementará en 1.252,04 euros más al mes por los gastos de representación.

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EuropaPress

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