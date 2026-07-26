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El Gobierno declarará zonas gravemente afectadas las áreas dañadas por los incendios

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El Gobierno aprobará este martes, en su reunión del Consejo de Ministros, la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil las áreas dañadas por los incendios que están afectando a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, además de a las provincias de Ávila y Toledo.

Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga (Ávila), en una intervención junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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El jefe del Ejecutivo también ha alertado de que en "menos de 24 horas" las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios en este 2026 han pasado "de 130.000 a 150.000 hectáreas", lo que significa multiplicar por seis la cifra del año pasado, que "ya fue un año particularmente grave en cuanto a las zonas afectadas como consecuencia de grandes incendios".

El sistema nacional de cobertura ante situaciones catastróficas recoge la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para aprobar el conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada.

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El acuerdo para declarar una zona como catastrófica corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior o Hacienda, pero también otras administraciones públicas, como comunidades o ayuntamientos, pueden solicitarlo.

En este sentido, Mañueco, durante la misma comparencia junto a Sánchez, ha pedido la declaración de zona catastrófica por los incendios que especialmente están afectando a la provincia de Ávila, además de confirmar que la Junta de Castilla y León se personará como acusación contra el causante del incendio originado en Burgohondo (Ávila), provocado por "imprudencia".

El presidente autonómico ha aseverado que ya ha empezado a trabajar con los agricultores y ganadores para facilitar alimento para los animales, así como que se pondrán en marcha los trabajos de recuperación de viviendas y edificaciones afectadas.

Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha también avanzó que pedirá la declaración de zona catastrófica al Gobierno central por el incendio que quemó 32.000 hectáreas en La Mierla (Guadalajara), y reclamará que se solicite, a su vez, a la Unión Europea ayudas con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE.

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EuropaPress

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