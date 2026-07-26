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El fuego hace mella también en el estado de ánimo de los realojados en Madrid

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Patricia Rodríguez

Villaviciosa de Odón/Villamanta (Madrid), 26 jul (EFE).- Los vecinos de municipios evacuados por los incendios y realojados en polideportivos de la Comunidad de Madrid empiezan ya a acusar el cansancio acumulado tras varios días en estos refugios improvisados. No saben cuándo volverán a casa ni qué encontrarán pero agradecen el trato que están recibiendo.

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En el pabellón de Judo de Villaviciosa de Odón, localidad ubicada en el cuadrante sur de la comunidad madrileña, se alinean filas de camillas rojas. El número de evacuados se cifra ahora en este lugar en casi 260 personas, mayoritariamente de Chapinería, Navas del Rey y Pelayos de la Presa.

 Están al límite de su capacidad. Los últimos en llegar, según explica a EFE Federico Crespo, el primer teniente alcalde de esa localidad, lo hicieron este sábado, procedentes de Cadalso de los Vidrios.

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 Aquí, el operativo de ayudas, está funcionando bien: "Lo tenemos todo bastante controlado; el pueblo se está volcando, tenemos muchos voluntarios, empresas del municipio que están dando desayunos gratuitos, comidas".

Pese a la "situación trágica" que se vive ante estos incendios voraces -solo en esta comunidad han ardido ya 25.000 hectáreas-, desde este recinto se intenta facilitar la labor a los realojados: "Tenemos duchas, ropa para que la gente se pueda ir cambiando y algún medicamento específico que sea urgente; la gente está bastante atendida", comenta Crespo.

 Uno de los vecinos realojados, Rafael, procedente de Pelayos de la Presa, tiene la tranquilidad de saber que su casa "está bien, no se ha quemado", según dice a EFE.

Le inquieta, sin embargo, lo que lee en las redes sociales, que "está habiendo muchas entradas en los domicilios de gente que se ha quedado". Ésa es su "mayor preocupación" aunque "otras personas están en peor caso y lo han perdido todo".

Recuerda que aunque aquí se han vivido anteriormente "otros fuegos cercanos, en la provincia de Ávila y al otro lado de la montaña, en Almorox y Villa del Prado, esos fuegos siempre se han solucionado, han sido grandes pero como este, no".

Por otro lado, el matrimonio formado por Ana y Jesús, de Chapinería, cuenta que se ha venido "con lo puesto" y aquí se sienten "bien tratados".

Detrás de esta tragedia hay causas como "el cambio climático y la negación del cambio climático", comenta la mujer, que opina que las autoridades no deberían escatimar en "medios que no se deberían recortar".

Su marido, Santiago, asegura que jamás ha visto algo semejante: "En los años que tengo nunca he visto algo así, nunca, nunca".

Ese pensamiento lo comparte otro evacuado, Mario Zambrano, un hombre de Cadalso de los Vidrios, que enfatiza que nunca, "en la vida," se imaginó este escenario. Señala que su casa se ha librado de las llamas, por su céntrica ubicación, pero las contiguas, las de sus vecinos, han corrido una suerte distinta.

En el pabellón municipal de Villamanta, La Chopera, al sur de Madrid, el estado de ánimo ha empezado a decaer y es hoy "un poquito más bajo", según observan los voluntarios.

Un señor que reparte botellas de agua para ayudar a estas personas comenta que se nota cómo los ánimos van decayendo: "Llevan cuatro días fuera de casa, te agradecen la ayuda pero ves que están cansados. No les puedes decir nada, solo escucharlos".

Hasta este polideportivo se han desplazado hoy los reyes, acompañados, entre otros, de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los monarcas han hablado con algunos de los afectados por la situación. Felipe VI ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, que ha tildado, entre otros adjetivos, de "espectacular, entregada", mientras que la reina Letizia subrayaba la importancia de escuchar a los realojados y ver "cómo se sienten".

 Por su parte, Díaz Ayuso ha asegurado que el Gobierno regional ya está trabajando para una poner en marcha una recuperación "inédita" ante el gran incendio que afecta a la sierra oeste. EFE

(foto) (vídeo)

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