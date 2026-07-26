El francés Pavlovic se impone a su compatriota Martineau y gana el torneo de El Espinar

Segovia, 26 jul (EFE).- El tenista francés Luka Pavlovic se proclamó vencedor del torneo de El Espinar, Open Castilla y León, al imponerse por 6-4, 3-6 y 6-1 a su compatriota Matteo Martineau, en una final que se prolongó durante casi dos horas en la pista central del complejo deportivo Pedro Muñoz.

La final se planteaba como un duelo en el que el acierto en el servicio iba a tener mucho que decir, y en ese apartado Pavlovic mostró menos momentos de flaqueza que Martineau, que en el tercer juego del primer parcial vio cómo su oponente rompía su saque tras aprovechar una doble falta y dos errores no forzados.

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A partir de ese momento, Pavlovic se dedicó a mantener su servicio, sumando puntos con relativa comodidad porque Martineau no daba con la clave para ponerle en complicaciones al resto.

Sin embargo, poco a poco el espigado jugador francés fue bajando sus porcentajes de primeros saques, hasta que en el décimo juego Martineau dispuso de un 30-40 que le puso en disposición de igualar el set. Pero Pavlovic salió adelante gracias a una derecha a la línea, y cerró el 6-4 con un buen servicio.

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No entró de la mejor manera posible Luka Pavlovic al segundo set. Con un mal porcentaje de primeros saques, le dejó a Martineau la puerta abierta para que, en un abrir y cerrar de ojos, se colocara con 3-0 en el marcador.

La dinámica del partido pasó a ser la misma del primer parcial, pero con los protagonistas cambiados. Martineau ahorró fuerzas con el resto y fio todo al acierto de su servicio. Pavlovic pasó a tener que presionar para conseguir un break que tuvo cerca en varios juegos, pero que no logró.

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El tercer set se pareció bastante más al primero, y fue un suplicio para Martineau, demasiado irregular en su juego ante un Pavlovic que volvió a elevar su porcentaje de primeros saques.

Una rotura en el segundo juego le puso el partido de cara a Pavlovic, que se mostró intratable con su servicio ante un rival que se vio lejos de la victoria con otro break en contra en el sexto juego. El galo cerró el partido con su decimocuarto saque directo. EFE

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