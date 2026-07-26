El Córdoba y el Albacete cierran el traspaso del guardameta Carlos Marín

Córdoba, 26 jul (EFE).- El Córdoba y el Albacete han alcanzado un acuerdo para el traspaso del guardameta Carlos Marín, que pone fin a cinco temporadas en el club blanquiverde, según confirmaron ambas entidades este domingo a través de sus canales oficiales.

El meta almeriense, de 29 años y capitán del equipo, abandona El Arcángel como el último futbolista de la plantilla que inició la reconstrucción del club en Segunda Federación en el verano de 2021, cuando llegó con un papel inicialmente secundario, pero acabó adueñándose de la portería y firmando una campaña histórica que culminó con el ascenso a Primera Federación y la conquista de la Copa RFEF.

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El guardameta se mantuvo bajo palos durante la consolidación en la categoría de bronce y fue una de las piezas clave del segundo ascenso, el de la 2023-24, que devolvió al Córdoba al fútbol profesional cinco años después.

En su estreno en Segunda División, en la 2024-25, disputó 40 de los 42 encuentros como titular, un rendimiento que el club respaldó con una renovación hasta el 30 de junio de 2028, aunque su situación cambió el pasado curso con la llegada de Iker Álvarez, que le relegó al banquillo y limitó su participación a un puñado de encuentros ligueros.

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El fichaje del portero luso Guilherme Fernandes, presentado esta misma semana, precipitó una salida que el consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, ya había avanzado al asegurar que Marín iba a salir "a corto plazo".

El almeriense cierra así su etapa cordobesista con un total de 150 partidos oficiales y dos ascensos, y continuará su carrera en el Albacete, equipo de Segunda División. EFE

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