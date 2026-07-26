El Ceuta ficha al extremo nigeriano Kenneth Mamah

Ceuta, 26 jul (EFE).- El Ceuta anunció este domingo su séptima incorporación para la próxima temporada con el fichaje del extremo nigeriano Kennet Mamah, que llega del Vanspor FK turco y que ha firmado por dos temporadas con el club ceutí.
Kenneth Obinna Mamah (Enugu, Nigeria, 5 de mayo de 1998) disputó 10 partidos y logró tres goles en media temporada con el Vanspor, mientras que con el Castellón, su anterior equipo, jugó 37 partidos en LaLiga Hypermotion en los que firmó cinco goles y una asistencia.
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Antes militó en las filas del Goztepe de Turquía, en el que marcó 10 goles y dio 5 asistencias en 57 partidos. EFE
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