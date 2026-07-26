El catalán Martí Cissé conquista el título nacional de altura con marca personal

Málaga, 26 jul (EFE).- El catalán Martí Cissé se proclamó este domingo campeón de España de salto de altura al imponerse en los Nacionales disputados en el Estadio Ciudad de Málaga con un mejor intento de 2,13 metros, marca personal que le permitió conquistar su primer título absoluto.

El atleta de la Agrupació Atlètica Catalunya, de 20 años, confirmó su condición de una de las grandes promesas de la especialidad al entrar por primera vez en el palmarés de campeones de España. Cissé superó el listón de 2,13 metros y se hizo con la victoria gracias al desempate por número de intentos.

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La medalla de plata fue para Rubén Naya, de la Universidad de Oviedo, que también alcanzó los 2,13 metros, aunque necesitó más intentos que el vencedor. El bronce correspondió a Edgar Climent, del Grupompleo Pamplona Atlético, con un mejor salto de 2,10 metros.

La cuarta posición fue para Ignacio Bernardo, del Capex extremeño, que igualmente superó los 2,10 metros, mientras que Pablo Martínez, del Tenerife CajaCanarias, concluyó quinto con una marca de 2,06.

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La prueba respondió a la igualdad prevista entre los principales aspirantes y terminó con la irrupción de Martí Cissé, que dio un paso adelante en su trayectoria deportiva al conquistar el título absoluto con la mejor marca de su carrera y confirmar su progresión entre los mejores especialistas nacionales del salto de altura. EFE

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