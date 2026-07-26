El base estadounidense Brandon Childress, cuarto fichaje del Obradoiro

Santiago de Compostela, 26 jul (EFE).- El base estadounidense Brandon Childress se convirtió este domingo en el cuarto fichaje del Monbus Obradoiro para la temporada 2026-27, en la que volverá a jugar en la ACB.

El jugador americano, de 28 años y 183 centímetros de altura, llega procedente del Bursaspor turco para reforzar la dirección de juego del conjunto dirigido por Diego Epifanio.

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Durante la pasada temporada, Childress promedió 14.9 puntos, 6.8 asistencias y 2.6 rebotes por partido en la liga turca, siendo el máximo asistente de su equipo. Además, disputó la Basketball Champions League, competición en la que firmó 10.5 puntos, 5.5 asistencias y 2.7 rebotes en seis encuentros.

A lo largo de su trayectoria profesional también ha competido en Grecia, Estonia, Alemania, Lituania, República Dominicana y la NBA G League, acumulando una amplia experiencia internacional.

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Brandon Childress es la cuarta incorporación del Obradoiro tras Caleb Agada (Lleida), Leo Meindl (San Pablo Burgos) y Alonso Faure (Oviedo Baloncesto). EFE

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