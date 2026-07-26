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El Barcelona vuelve al trabajo sin gira transoceánica y con el reto de revalidar el póquer

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Barcelona, 26 jul (EFE).- El Barcelona regresará este lunes al trabajo para iniciar una pretemporada que arrancará con las habituales pruebas médicas y físicas y que tendrá como principal novedad la ausencia de una gira transoceánica, después de que el conjunto azulgrana haya apostado en los últimos veranos por desplazamientos de larga distancia.

El vigente campeón de Europa afrontará así una preparación diferente a las de los últimos cursos. El pasado verano, el equipo realizó una gira por México, donde se enfrentó a una selección de estrellas de la Liga MX Femenil en Monterrey y al Club América Femenil. En 2024, el destino fue Estados Unidos, con la disputa de tres encuentros, mientras que en 2023 también México acogió la expedición azulgrana.

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La ausencia de Mundial o Eurocopa este verano ha permitido a las jugadoras disfrutar de prácticamente dos meses de descanso, desde el último partido de Liga disputado el 31 de mayo, antes de afrontar una temporada en la que el Barcelona buscará repetir los éxitos del pasado curso, en el que conquistó los cuatro títulos en juego.

Será la tercera temporada de Pere Romeu al frente del primer equipo. El técnico catalán ha citado a todas las futbolistas de la plantilla y a varias jugadoras del filial este lunes, a partir de las 8:30 horas, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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El primer entrenamiento se celebrará el martes a las 9:00 horas en el campo 4 de la instalación azulgrana. Las sesiones matinales del miércoles, viernes y sábado completarán la primera semana de preparación de la temporada 2026-2027.

  El primer amistoso llegará el 12 de agosto en el estadio Johan Cruyff, donde el Barcelona recibirá al Montpellier francés a partir de las 19:00 horas. El club todavía debe confirmar el resto de compromisos de pretemporada y la fecha y el rival del Trofeo Joan Gamper, previsto para la última semana antes del inicio oficial de la competición, el 30 de agosto ante el Costa Adeje Tenerife, en la primera jornada de Liga.

Para esta primera jornada de trabajo, Pere Romeu contará ya con los tres primeros fichajes confirmados. La portera estadounidense Tyler McCamey y las defensas Renee van Asten y Martina Fernández, cuyo regreso fue anunciado este domingo por el club catalán, participarán en las tradicionales pruebas médicas.

Mientras tanto, la dirección deportiva continúa trabajando en el mercado para completar una plantilla renovada tras un verano marcado por las salidas de la capitana Alexia Putellas, las defensas Mapi León y Ona Batlle y la delantera Salma Paralluelo.

El conjunto azulgrana busca reforzar el lateral con una futbolista de largo recorrido y mantiene abiertas las negociaciones con el Manchester City por la delantera brasileña Kerolin Nicoli, principal objetivo para potenciar el ataque. EFE

avm/fa/jpd

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