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El Barça inicia este lunes una semana de estadía de pretemporada en Inglaterra

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Barcelona, 26 jul (EFE).- Una estadía en St. George's Park, la ciudad del fútbol de la Federación Inglesa de Fútbol, con la disputa de un partido amistoso ante el Birmingham City durante la próxima semana (27 julio al 3 de agosto) compondrá el grueso de la preparación del equipo de Hansi Flick para preparar una pretemporada, con la ausencia mayoritaria de los mundialistas.

Y es que todo está a expensas del convenio de la AFE (Asociación de Fútbolistas Españoles), que determina 21 días de vacaciones al término de la temporada.

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Así, los ocho mundialistas españoles se incorporarán a partir del 12 de agosto, el día antes está previsto el inicio de la pretemporada de Jules Kounde y Anthony Gordon, uno de los dos fichajes realizados hasta ahora junto con Karim Adeyemi, mientras que Raphinha y Cancelo, que aun tiene que resolver su llegada definitiva, tienen que incorporarse durante esta próxima semana.

En total, el Barça jugará cinco partidos amistosos de preparación, uno de ellos ya disputado el pasado viernes ante el histórico Europa de la 1a RFEF. El Birmingham City será el rival el 31 de julio en St. Andrews; posteriormente el 8 de agosto jugará un triangular en Udine ante el Nottingham Forest y el Udinese; y el 19 de agosto jugará el Gamper ante el Al-Ahly egipcio.

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El inicio de LaLiga está previsto para el 23 de agosto, en la segunda jornada del Campeonato.

Al inicio de la estadía, los azulgranas llegarán con muchas incógnitas. Está pendiente del futuro de Marc Andre ter Stegen, a punto de marcharse al Ajax de Amsterdam; así como del estado de dos lesionados: Frenkie de Jong (rotura del ligamento anterior de la rodilla) y Fermín López.

Flick no dará la lista de convocados hasta este mismo lunes, poco antes de que el equipo viaje a Inglaterra (está previsto sobre las 12:15 CET).

En los primeros días de pretemporada se han entrenado del primer equipo Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Marc Casadó, Marc Bernal, Roony Bardghji, así como el último fichaje: Karim Adeyemi. Por eso el grueso de expedicionarios serán jóvenes jugadores, del filial y del juvenil.

A la vuelta de Inglaterra, el Barça volverá a entrenarse en su ciudad deportiva y viajará a Udine para un triangular, en una pretemporada atípica, sin giras por el extranjero, a causa del apretado calendario por el largo Mundial. EFE

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