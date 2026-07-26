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Dos detenidos y cuatro heridos por una reyerta con disparos en Málaga

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Málaga, 26 jul (EFE).- Dos personas han sido detenidas por la Policía Nacional por su participación en una reyerta con disparos que se ha producido esta madrugada en la barriada de Los Asperones de Málaga, con cuatro heridos trasladados al hospital.

La reyerta se ha producido entre dos familias residentes en la barriada y hay, por el momento, dos arrestados, mientras se continúan las gestiones para esclarecer los hechos, han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

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El suceso ha tenido lugar sobre las 4:30 horas de este domingo, en la calle La Saeta, y hay cuatro heridos, al menos uno de ellos por arma de fuego, ha informado el 112.

Los heridos son todos varones, tres de ellos con 21 años y otro con 33 años, que han sido trasladados a hospitales de Málaga.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios. EFE

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