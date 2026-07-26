Detenidos en una playa de Almería con casi 2.000 litros de combustible para narcolanchas

Almería, 26 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en la playa de Los Arcos de Los Escullos, en Níjar (Almería), a dos varones que fueron sorprendidos con casi 2.000 litros de combustible y están acusados de abastecer a embarcaciones de alta velocidad presuntamente vinculadas al contrabando, el narcotráfico y el tráfico de personas.

Según informa este domingo en una nota el instituto armado, la actuación se llevó a cabo la pasada semana, cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó la actividad ilícita en la costa y desde el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Comandancia de Almería se enviaron de inmediato las patrullas más cercanas al lugar de los hechos.

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A su llegada, los agentes sorprendieron a varias personas cargando garrafas de combustible en una embarcación que, al detectar la presencia policial, emprendieron la huida a pie, logrando ser detenidos dos hombres, vecinos de los núcleos nijareños de Campohermoso y San Isidro.

A los arrestados se les investiga por la presunta comisión de delitos de tenencia de sustancias inflamables y explosivas y contra los recursos naturales.

Durante la intervención, el instituto armado se ha incautado de un total de 1.825 litros de combustible distribuidos en 73 garrafas de 25 litros cada una, así como de una embarcación neumática panelable de seis metros de eslora y un motor de 25 caballos.

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La Guardia Civil enmarca esta operación en sus dispositivos de vigilancia permanente sobre el conocido "petaqueo" y señala que neutralizar este abastecimiento reduce la capacidad operativa de las organizaciones criminales y refuerza la seguridad del litoral almeriense.

Por ello, alerta del grave riesgo para la seguridad ciudadana que supone el transporte irregular de este combustible y pide la colaboración de la ciudadanía para comunicar cualquier movimiento sospechoso a través del 062 o la aplicación Alertcops. EFE

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