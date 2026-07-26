Decenas de miles de personas exigen el decrecimiento en Mallorca: "No caben más turistas"

Palma, 26 jul (EFE).- Decenas de miles de personas, 25.000 según la Policía Nacional y 70.000 según los organizadores, se han manifestado este domingo en Palma para pedir a las instituciones locales, autonómicas y estatales un "ineludible" decrecimiento del número de visitantes en una isla de Mallorca donde "no caben más turistas".

Así lo han expresado los miembros de la plataforma 'Menys turisme, més vida' durante la lectura del manifiesto de la manifestación, apoyada por casi 50 entidades de la isla, en el que han exigido a los responsables políticos que tomen nota de sus reclamaciones en el último verano antes del ciclo electoral de 2027.

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"La turistificación invadió nuestras costas, después nuestros pueblos y nuestras ciudades, y actualmente está ocupando nuestras casas. En una situación de crisis de vivienda sin precedentes, más de 105.000 viviendas en Mallorca se destinan a uso turístico, legal o ilegal", han subrayado los organizadores.

Los promotores de la protesta, que comenzó pasadas las 19.00 horas, han asegurado en un manifiesto que solo aceptarán "el decrecimiento turístico como solución", puesto que en Mallorca "no caben más coches, no caben más hoteles, no caben más alquileres turísticos, no caben más franquicias de café, comida rápida o tartas de queso y no caben más turistas". EFE

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