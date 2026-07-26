Decenas de migrantes colapsan el acceso al CETI de Ceuta tras subir las entradas por mar

Ceuta, 26 jul (EFE).- Decenas de migrantes, alrededor de 150 personas principalmente de origen marroquí y argelino, colapsan las puertas de acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta como consecuencia del incremento en las entradas por la vía marítima.

Los migrantes que han entrado ilegalmente en la ciudad en los últimos días no pueden ocupar ninguna de las 512 plazas que tiene habilitadas el CETI por estar totalmente lleno, sin capacidad de poder absorber más personas.

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Por esta circunstancia, la carretera de acceso al CETI se ha convertido en un lugar de acampada de decenas de personas que aguardan entre cartones y mantas su acceso al recinto, una vez que vayan quedando plazas en el interior, según ha podido comprobar EFE.

El origen de este colapso, según han explicado a EFE fuentes policiales, se asocia con lo ocurrido el pasado 8 de julio, cuando el Tribunal Supremo (TS) confirmaba en una sentencia que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como 'devoluciones en caliente', a las personas migrantes que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla.

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Así lo establecía la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que confirmaba que la disposición adicional décima de la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera.

Desde esta resolución judicial se ha advertido un importante incremento en la presión migratoria, sobre todo por la vía marítima, que ha motivado que el CETI haya alcanzado su capacidad máxima y no pueda permitir más entradas hasta que no se produzca la salida de grupos de personas hacia otras comunidades autónomas.

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Mientras tanto, decenas de marroquíes y argelinos que han conseguido bordear a nado la escasa distancia que separa las costas de Marruecos de las de Ceuta esperan con impaciencia poder acceder al CETI.

La Delegación del Gobierno en la ciudad no se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación, que ya se repitió a comienzos de este año, cuando había censados en la ciudad un número aproximado al millar de migrantes.

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La agilización de los procesos de salida a la península, conjuntamente con una disminución en las entradas ilegales, permitieron que el CETI volviera a su normalidad, hasta que este mismo mes de julio ha vuelto a estar colapsado. EFE

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