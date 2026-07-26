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Chase Audige refuerza el perímetro del San Pablo Burgos

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Burgos, 26 jul (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha anunciado este domingo el fichaje del escolta estadounidense con pasaporte jamaicano Chase Audige para la temporada 2026/27, en la que el conjunto burgalés competirá en la Liga Endesa y en la BKT EuroCup.

Audige, de 1,93 metros de estatura, llega procedente del Unicaja, donde disputó la segunda mitad de la pasada campaña tras incorporarse al equipo malagueño en diciembre de 2025.

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Con el conjunto andaluz participó en 25 encuentros de Liga Endesa, en los que firmó un 37,5 por ciento de acierto en el lanzamiento de tres puntos, además de disputar once partidos de la Basketball Champions League.

El nuevo jugador del equipo burgalés se formó en el baloncesto universitario estadounidense, donde defendió las camisetas de William & Mary Tribe y Northwestern Wildcats hasta 2023. Posteriormente compitió en la G-League con Capital City Go-Go y Windy City Bulls.

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Su primera experiencia en Europa llegó en la temporada 2024/25 con el Filou Oostende belga, donde promedió 12,1 puntos, tres rebotes y 2,8 asistencias por encuentro.

La campaña pasada comenzó en el Bosna Royal de Sarajevo antes de dar el salto al Unicaja. EFE

vfr/erbq/jpd

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