Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica por el incendio de Ávila

Navaluenga (Ávila), 26 jul (EFE).- La Comunidad de Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica ante los daños ocasionados por el incendio que permanece activo en la provincia abulense y se personará como acusación en el procedimiento que se abra por el inicio del fuego.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado estas dos actuaciones en una comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila), al que también ha acudido este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE
PUBLICIDAD
(foto) (vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la UME asegura que el fuego de Ávila y Madrid está contenido, aunque mantiene “cabezas activas”
Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse
Ni pulseras ni ultrasonidos: esto es lo que realmente funciona para evitar las picaduras de mosquito
Las investigaciones científicas afirman que las soluciones alternativas no son eficaces o resultan contraproducentes
Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”
El Ejército francés despliega más de 1.500 militares y el Airbus A400 Atlas, un avión de transporte militar adaptado con una capacidad de descarga equivalente a la de tres aviones Canadair
Juanjo Vega, veterinario: “Este es uno de los mayores peligros que tenemos en casa los que convivimos con gatos”
Las gomas y cintas para el pelo pueden causar obstrucciones intestinales graves y requieren cirugía frecuente en gatos
Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz
Las redes sociales se llenaron de reacciones a los combates de la noche más especial de los creadores de contenido hispanohablantes
MÁS NOTICIAS