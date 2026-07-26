Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica por el incendio de Ávila

Navaluenga (Ávila), 26 jul (EFE).- La Comunidad de Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica ante los daños ocasionados por el incendio que permanece activo en la provincia abulense y se personará como acusación en el procedimiento que se abra por el inicio del fuego.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado estas dos actuaciones en una comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila), al que también ha acudido este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

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