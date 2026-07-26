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Berterame, consciente tras salir del campo en ambulancia

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(Actualiza con información del club)

Washington, 25 jul (EFE).- El delantero argentino Germán Berterame está consciente y recuperándose tras haber salido en ambulancia este sábado del partido entre el Montréal y el Inter Miami, en el que quedó tendido sobre el terreno de juego tras un fuerte impacto.

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"En estos momentos se está recuperando, está bien, consciente. Su familia está en conocimiento de todo. Está tranquila. Lo más importante es que él esté bien, y está bien ahora", explicó después del partido el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos.

"Nos alarmamos en primer momento porque fue muy fuerte el golpe", añadió el técnico, que explicó que el delantero se encuentra en una clínica de Montreal, donde le están realizando estudios.

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Berterame impactó en el aire con el defensa boliviano Efraín Morales en el área del Montreal y cayó sobre el césped. El colombiano Brayan Vera pidió de inmediato la entrada de las asistencias médicas al ver el estado de Berterame.

Tras varios minutos, Berterame, aparentemente inconsciente, fue retirado en una camilla y trasladado en una ambulancia que había ingresado en el césped.

El árbitro señaló penalti a favor del Inter Miami por el choque entre Morales y Berterame, una pena máxima que convirtió el uruguayo Luis Suárez poniendo el definitivo 0-1 en el marcador. EFE

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