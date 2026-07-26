Espana agencias

Bermeo triunfa en Getxo y se desquita de su descalificación en La Concha

Guardar
Google icon

Bilbao, 26 jul (EFE).- La tripulación vizcaína de Bermeo ha logrado la victoria en la XLVIII Ikurriña de Getxo, novena cita puntuable para la Liga Eusko Label de traineras, y se ha desquitado así de su descalificación en la regata del sábado en la bahía de La Concha tras realizar una ciaboga por estribor.

La penalización en aguas donostiarras, que le dejó sin puntuar acabando así prácticamente con sus opciones de pelear por el título con el líder Orio, fue clave para la victoria de la 'Bou Bizkaia' en El Abra, ya que le obligó a remar en una primera tanda que fue la menos perjudicada por las condiciones meteorológicas.

PUBLICIDAD

La intensidad del viento fue a más a lo largo de la jornada y en la tanda de honor, que reúne a los cuatro botes más fuertes, los favoritos pagaron las consecuencias viéndose relegados a las últimas posiciones.

Zierbena, Orio, Hondarribia y Donostiarra firmaron los peores registros del día en la tercera y última maniobra y en el largo de vuelta 'galipos' y 'aguiluchos' al menos minimizaron daños para acabar en la séptima y octava plaza a 36 y 48 segundos de los ganadores.

PUBLICIDAD

Así, de manera inesperada, Bermeo sumó su tercera bandera de la temporada tras imponerse por diez segundos a Getaria, ganador de la segunda tanda.

El otro bote que salió reforzado de aguas vizcaínas fue Ares. Los gallegos, que llegaban colistas, fueron quintos y metieron cuatro puntos de oro a Chapela traspasando a los de Redondela la última plaza, que acarrea descenso directo.

Clasificación de la XLVIII Ikurriña de Getxo:

.1. Bermeo 20.42:98

.2. Getaria 20.52:10

.3. Lekittarra 21.00:86

.4. Santurtzi 21.09:62

.5. Ares 21.11:88

.6. Ondarroa 21.17:04

.7. Zierbena 21.18:66

.8. Orio 21.30:94

.9. Chapela 21.31:32

10. San Juan 21.34:02

11. Hondarribia 21.46:02

12. Donostiarra 21.49:92

Clasificación de la Liga Eusko Label:

.1. Orio 97 puntos

.2. Zierbena 83

.3. Bermeo 82

.4. Getaria 79

.5. Hondarribia 73

.6. Donostiarra 63

.7. Ondarroa 53

.8. Lekittarra 42

.9. San Juan 41

10. Santurtzi 38

11. Ares 26

12. Chapela 24. EFE

ibn/jpd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas en un perímetro de 280 kilómetros

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas en un perímetro de 280 kilómetros

Felipe VI y la reina Letizia se desplazan hasta Villamanta para apoyar a las víctimas de los incendios: “Es importante escuchar con atención a los vecinos”

Los monarcas han paralizado su descanso en Mallorca para desplazarse a la capital y conocer de primera mano la situación

Felipe VI y la reina Letizia se desplazan hasta Villamanta para apoyar a las víctimas de los incendios: “Es importante escuchar con atención a los vecinos”

Qué son los incendios de sexta generación y por qué son tan peligrosos: tienen varios focos, un comportamiento impredecible y son capaces de crear su propia meteorología

Los megaincendios son la generación más peligrosa de incendios debido a la incertidumbre de su expansión e intensidad

Qué son los incendios de sexta generación y por qué son tan peligrosos: tienen varios focos, un comportamiento impredecible y son capaces de crear su propia meteorología

La tarifa de la luz en España para este lunes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

La tarifa de la luz en España para este lunes

Máxima de Holanda divide a la opinión pública al hacer historia como la primera reina en el Orgullo LGTBIQ+: “Amar a quien quieras, ¿no es eso lo normal?”

La monarca ha inaugurado el World Pride 2026 en Ámsterdam, lo que ha levantado tanto críticas como elogios

Máxima de Holanda divide a la opinión pública al hacer historia como la primera reina en el Orgullo LGTBIQ+: “Amar a quien quieras, ¿no es eso lo normal?”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

Pedro Sánchez destaca una evolución “positiva” en los incendios de Ávila y Madrid con algunos focos consolidados: “Quedan horas complejas”

Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia: los bomberos lo califican de “errático e incontrolable”

Copernicus, el satélite de la Unión Europea que permite seguir la evolución de los incendios en España desde el espacio

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”