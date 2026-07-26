Bermeo triunfa en Getxo y se desquita de su descalificación en La Concha

Bilbao, 26 jul (EFE).- La tripulación vizcaína de Bermeo ha logrado la victoria en la XLVIII Ikurriña de Getxo, novena cita puntuable para la Liga Eusko Label de traineras, y se ha desquitado así de su descalificación en la regata del sábado en la bahía de La Concha tras realizar una ciaboga por estribor.

La penalización en aguas donostiarras, que le dejó sin puntuar acabando así prácticamente con sus opciones de pelear por el título con el líder Orio, fue clave para la victoria de la 'Bou Bizkaia' en El Abra, ya que le obligó a remar en una primera tanda que fue la menos perjudicada por las condiciones meteorológicas.

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La intensidad del viento fue a más a lo largo de la jornada y en la tanda de honor, que reúne a los cuatro botes más fuertes, los favoritos pagaron las consecuencias viéndose relegados a las últimas posiciones.

Zierbena, Orio, Hondarribia y Donostiarra firmaron los peores registros del día en la tercera y última maniobra y en el largo de vuelta 'galipos' y 'aguiluchos' al menos minimizaron daños para acabar en la séptima y octava plaza a 36 y 48 segundos de los ganadores.

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Así, de manera inesperada, Bermeo sumó su tercera bandera de la temporada tras imponerse por diez segundos a Getaria, ganador de la segunda tanda.

El otro bote que salió reforzado de aguas vizcaínas fue Ares. Los gallegos, que llegaban colistas, fueron quintos y metieron cuatro puntos de oro a Chapela traspasando a los de Redondela la última plaza, que acarrea descenso directo.

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Clasificación de la XLVIII Ikurriña de Getxo:

.1. Bermeo 20.42:98

.2. Getaria 20.52:10

.3. Lekittarra 21.00:86

.4. Santurtzi 21.09:62

.5. Ares 21.11:88

.6. Ondarroa 21.17:04

.7. Zierbena 21.18:66

.8. Orio 21.30:94

.9. Chapela 21.31:32

10. San Juan 21.34:02

11. Hondarribia 21.46:02

12. Donostiarra 21.49:92

Clasificación de la Liga Eusko Label:

.1. Orio 97 puntos

.2. Zierbena 83

.3. Bermeo 82

.4. Getaria 79

.5. Hondarribia 73

.6. Donostiarra 63

.7. Ondarroa 53

.8. Lekittarra 42

.9. San Juan 41

10. Santurtzi 38

11. Ares 26

12. Chapela 24. EFE

ibn/jpd