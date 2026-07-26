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Baréin afirma ser un "pilar de estabilidad" para la F1 tras decisión de correr en Malasia

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Manama, 26 jul (EFE).- El príncipe heredero y primer ministro de Baréin, Salmán bin Hamad Al Jalifa, afirmó este domingo que la isla árabe es "un pilar de estabilidad" para la Fórmula 1 por haber decidido trasladar el gran premio al circuito de Sepang, en Malasia, por la imposibilidad de celebrarlo en su país por la guerra en Oriente Medio.

"En medio de los desafíos regionales actuales, Baréin se enorgullece de ser un pilar de estabilidad para la Fórmula 1, y seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar una carrera exitosa e inolvidable para todos los involucrados", dijo el príncipe heredero en un comunicado emitido por la F1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) .

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El gobernante hizo este apunte tras anunciar que Baréin, uno de los más castigados por los ataques iraníes de represalia en el golfo Pérsico, será la sede del Gran Premio de F1, aunque los monoplazas correrán en el Circuito Internacional de Sepang del 2 al 4 de octubre por los riesgos que conlleva hacer la carrera en el país árabe.

"Esta será una experiencia maravillosa para los aficionados de todo el mundo y refleja el compromiso y la pasión inquebrantables de Baréin por este deporte", añadió Al Jalifa, que agradeció a la F1, a la FIA, al circuito de su país y a Sepang el "apoyo" para ayudar a Manama a "ofrecer un emocionante fin de semana de carreras".

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La carrera mantendrá el nombre de gran premio Gulf Air de Baréin, como estaba previsto inicialmente en abril, y se celebrará en Sepang, uno de los circuitos emblemáticos y que acogió por última vez un gran premio en 2017.

El acuerdo entre las dos entidades automovilísticas con los Gobiernos de Baréin y Malasia permite preservar el gran premio, cuya cancelación se anunció el pasado 14 de marzo.

Según la Fórmula Uno y la FIA, la solución de Malasia "demuestra la capacidad del deporte para adaptarse rápidamente y encontrar la manera de garantizar que los aficionados, socios y todo el ecosistema sigan disfrutando de un calendario extenso y emocionante" para este año.

Baréin acoge en su territorio la sede de la Quinta Flota estadounidense, por lo que ha sido uno de los principales objetivos de los ataques de Irán, que ha respondido a la campaña de bombardeos de Estados Unidos contra su territorio con acciones contra los aliados árabes de Washington en el golfo Pérsico. EFE

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