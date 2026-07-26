Arraun Lagunak gana en Getxo y ratifica su dominio en la liga femenina de traineras

Bilbao, 26 jul (EFE).- La tripulación guipuzcoana de Arraun Lagunak, líder indiscutible de la Liga Euskotren, logró la victoria en la XVIII Ikurriña de Getxo disputada en aguas vizcaínas y mantuvo su pleno de triunfos, ocho de ocho, en la primera división femenina de traineras.

En un campo de regatas complicado por el viento, pero lejos de las condiciones casi extremas que motivaron la suspensión de la prueba del sábado en La Concha, la 'Lugañene' tuvo que emplearse a fondo en el primer largo para llegar a la baliza con tres segundos de renta sobre Tolosaldea y cinco respecto a San Juan.

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Fue en el largo de vuelta cuando la cuadrilla patroneada por Nagore Osoro rompió definitivamente la regata para cruzar la meta diez segundos antes que la 'Zerkausia' y con veinte de ventaja sobre la 'Batelerak'.

La victoria en la primera serie fue para Orio, aunque con un tiempo que no le sirvió para mejorar ninguno de los cuatro de la tanda de honor. En la parte baja, en la pelea por evitar el último puesto que acarrerá el descenso directo el colista Donostiarra sacó dos puntos a Zumaia y se ha colocado en la general a solo uno de la 'Telmo Deun'.

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Clasificación de la XVIII Ikurriña de Getxo:

.1. Arraun Lagunak 11.01:58

.2. Tolosaldea 11.11:26

.3. San Juan 11.21:84

.4. Astillero 11.29:58

.5. Orio 11.43:74

.6. Donostiarra 11.53:48

.7. Hibaika 11.54:08

.8. Zumaia 12.05:04

Clasificación de la Liga Euskotren:

.1. Arraun Lagunak 64 puntos

.2. Tolosaldea 50

.3. San Juan 41

.4. Astillero 35

.5. Orio 32

.6. Hibaika 29

.7. Zumaia 19

.8. Donostiarra 18. EFE

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