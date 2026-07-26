Andalucía investiga un posible acceso no autorizado a datos personales del sistema Séneca

Málaga, 26 jul (EFE).- El Centro de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía investiga un posible incidente de seguridad que podría haber facilitado un acceso no autorizado a datos personales de usuarios del sistema de información Séneca, de la Consejería de Educación.

La Junta ha detectado un posible acceso no autorizado al identificador de usuario IdEA de algunos profesores, con el que podría haberse accedido a sus cuentas y, por tanto, a los datos personales que constan en el sistema, tanto del profesorado como del alumnado.

PUBLICIDAD

La Agencia Digital de Andalucía (ADA), en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, coordina las medidas de respuesta previstas y el incidente ha sido denunciado ante la Policía Nacional.

El Centro de Ciberseguridad está investigando el origen del posible acceso no autorizado, que podría estar en el ataque con un programa maligno al ordenador de un usuario. El sistema de información sigue funcionando con total normalidad y puede seguir utilizándose por sus usuarios.

PUBLICIDAD

Mientras se evalúa el alcance de la incidencia, se han generado nuevas contraseñas para todos los profesionales usuarios y se está haciendo un seguimiento continuo especial de los sistemas para detectar cualquier actividad sospechosa.

La Junta recomienda cambiar todas las claves de cuentas almacenadas en gestores de contraseñas vinculadas al usuario IdEA, cuyo uso debe limitarse a fines educativos.

PUBLICIDAD

Además, aconseja extremar la precaución cuando se acceda a estas aplicaciones desde fuera del entorno de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía, a través de una red abierta y con equipos personales. EFE